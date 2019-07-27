F-35 vermiyorsanız biz de başka yerlere döneriz

AB’YE: BEYLER RAHATSIZ

Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik akıl ve hukuk dışı girişimler de Avrupa’nın bize bakışı konusundaki tereddütlerimizi arttırıyor. Artık kendimize ait 2 sondaj gemimiz var. Onların bölgede çalışmasından beyler rahatsız. Niye? Burada biz uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, deniz hukukuna göre atmamız gereken adımları attık ve atıyoruz. Yüzde 75 ‘hayır’ diyeni Avrupa Birliği’ne aldılar, Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizi dışarıda bıraktılar. Siz busunuz. Hiçbir zaman sözlerinizi tutmadınız.

KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ

Aynı şeyi şu anda maalesef F-35 konusunda da sürdürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa, biz bir kabile devleti değiliz, bir kabile hiç değiliz. Biz 2 bin yıllık tarihe sahip bir Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Terörle mücadelede bizi yalnız başına bırakan stratejik ortaklar var. Biz NATO üyesiyiz. NATO üyesi olmamıza rağmen bizi nasıl oluyor da meydanda bırakıyorsunuz?

‘100 BOEING ALIYORUZ’ DEDİK

Sayın Trump’a Osaka’da ‘Biz sizden her ne kadar şu ana kadar Patriot almadıysak da 100 yeni nesil Boeing uçağı alıyoruz’ dedik. Bu bir alışveriş değil mi? Patriot almayız da Boeing alıyoruz. Ama yine verecekseniz de verin. Yeni nesil Boeing, bir tanesi geldi biz de ödememizi yapıyoruz. Biz iyi müşteriyiz. Böyle giderse biz bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız, ister istemez. Bu noktada biz istiyoruz ki bizim stratejik ortaklarımız bize stratejik ortak olarak davransınlar. Ondan sonra biz de gereğini yapalım. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık. Bunun önemli adımlarından biri S-400’tür, Doğu Akdeniz’dir, Kuzey Suriye’dir. Emir alıyor muyuz, almıyor muyuz göreceksiniz.

KANDİL MESELESİ KALMAYACAK

“1984’ten beri, ülkemize yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarımızda Pençe 1-2 harekâtlarıyla ilk defa kalıcı çözümler bulma yolundayız. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Yine bu harekâtla, Fırat’ın doğusundaki terör gruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristlerin irtibatını kesmiş olacağız. Böylece hem doğudan hem batıdan bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha etme imkânı bulacağız. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Biz PKK denen çıban başını Kuzey Irak’tan tümüyle kopartıp atmadığımız sürece bu tür saldırılar devam edecektir. Amerika ile Suriye sınırlarımız boyunca yaklaşık 35 kilometre derinliğinde, ülkemiz kontrolünde güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda Amerika’nın aklıselim ile hareket edeceğini umuyorum.

HİÇBİR YAPTIRIM ALIKOYAMAZ

F-35 projesinden dışlanmak tehditleri başta olmak üzere Türkiye’ye yöneltilecek hiçbir tehdidin ve yaptırımın ülkemizi, güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını burada bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye’ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, kalesinde gedik açtırmayacağız.

PARAMPARÇA EDECEĞİZ

Amerika ile Suriye sınırı boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bir yerlerden izin almamıza ihtiyacımız yok. Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacak. Buradan Suriye’nin kuzeyindeki tüm aklıselim sahibi Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerime sesleniyorum. Gelin, hep birlikte bu PYD denen işbirlikçi zalim örgütü bir an önce tasfiye edelim. Suriye’nin huzura kavuşmasının ilk ve önemli şartı PYD denilen bu kiralık katil sürüsünün ortadan kaldırılmasıdır. Onbinlerce TIR silahı, mühimmatı ücretsiz veriyorlar. Kime, terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor. Yahu, biz paramızla almamız gerekeni alamıyoruz. Ama terör örgütüne silahlar veriyor. F-35 ile ilgili biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika’da pilotlarımıza teslim ettiler ve ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Ondan sonra ‘Patriot’u niye bizden almadınız da S-400 aldınız’ diyorlar. Biz yaptığımız sözleşmeye uyarız.

ABD KONGRESİ’NE SESLENİYORUM

Buradan ben Amerika’nın Kongre’sine sesleniyorum. Biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Sayın Trump döneminde, şimdi, yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Biz paramızla alıyoruz, vermiyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız, kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık, verdiler. Biz size ‘Aldık, alıyoruz, ama siz yine de vereceksiniz, biz sizden de Patriot alırız’ dedik. Hâlâ vermiyorsunuz. Farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız ve alacağız. F-35, vermiyor musunuz? Peki, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı ayrıca yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Çünkü biz eli bağlı duramayız. Biz 82 milyon vatandaşı olan Türkiye’yiz.”

TEK ADAM DEĞİLİZ

“(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na) Yeni yönetim sisteminden çok rahatsız beyefendi. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam, tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik, ama biz tek adam değiliz.

Bay Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin emir alır hale geldiğini söylüyor. Nerede? Tek adam rejiminde. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bizim dönemimizde asla ve kat’a emir alan bir hükümet olmamıştır. O sizin cibilliyetinizde var. Sizin geçmişinizde olanların Amerika’daki liderler karşısında nasıl el pençe divan durduğunu çok iyi biliriz. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık.

SENİ KURTARAMAYACAK

Bunun önemli adımlarından biri S-400’tür, Doğu Akdeniz’dir, Kuzey Suriye’dir. Emir alıyor muyuz, almıyor muyuz, göreceksiniz. Ama sen alırsın, senin cibilliyetinde o var. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Sen onlarla beraber yürüyorsun.”

1.2 MİLYAR TL’LİK MÜJDE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılan 69. Geleneksel Hasat Bayramı’na katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli traktörü kullanan Erdoğan, hasat duasının ardından biçerdöverle ilk hasatı başlattı. Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

“45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz seri üretime hazır. Sizlere bir müjdeyi daha veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz. Gıda güvenliğini garanti altına almak ülkemiz için aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. Bizim nazarımızda iç tüketim için silahı satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Çiftçilerimize bugüne kadar Bay Kemal diyor ya, Bay Kemal dikkat et. Çiftçilerimizle köylümüzle nasıl ilgilendiğimizi dinle, böyle yalanla dolanla bu iş yürümez. Resmi rakamları veriyorum. 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 2002 yılında yaklaşık 37 milyar lira olan tarımsal GSYH, 2018 yılında 213.4 milyar liraya ulaştı. Tarımsal hasılada dünyada yedinci Avrupa’da ise birinci sıradayız Bay Kemal.”