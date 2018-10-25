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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
25.10.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

F-35 Proje Ofisinde görevli eski yarbay FETÖ'den aranıyor!

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F-35 Proje Ofisinde görevli eski yarbay FETÖ'den aranıyor!

Türkiye'nin Washington Askeri Ataşeliğine bağlı F-35 Proje Ofisi'nde görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimininden sonra firar eden eski yarbay Haluk Erhan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Washington Askeri Ataşeliğine bağlı F-35 Proje Ofisi'nde yarbay rütbesiyle yurt dışı daimi görevinde bulunan Haluk Erhan'ın FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda yürütülen güvenlik araştırması sonucu Erhan'ın, FETÖ'ye bağlı olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlere belirli aralıklarla para transfer ettiği ve FETÖ üyeliğinden işlem gören bazı sanıklara para gönderdiği tespit edildi.

15 TEMMUZ GECESİ YUNANİSTAN İLE...

FETÖ'den işlem gören 139 kişiyle irtibatı ortaya çıkarılan Erhan'ın, darbe girişiminin yaşandığı gece saat 01.00 sularında daha önce hiç görüşmediği, Yunanistan'da kimliği tespit edilmeyen kişiyle telefonla görüştüğü belirlendi. Oğlu örgüte ait okulda eğitim gören şüphelinin ablasının da FETÖ elebaşının talimatı üzerine örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEDİ

Erhan'ın, Washington'daki görevine atanmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığında atama plan subayı olarak çalıştığı, 30 Eylül 2016'da pasaportunun iptal edilerek diplomatik dokunulmazlığının kaldırıldığı ve yurt dışı görevinin sonlandırıldığı ancak Türkiye'ye dönmediği belirlendi.

F35 PROJE OFİSİNDEKİ GÖREVİNDEN ATILDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanıp soruşturma dosyasına kazandırılan raporda FETÖ üyesi olduğu bildirilen Erhan, Türkiye'nin Washington Askeri Ataşeliğine bağlı Müşterek Taarruz Uçağı (JFS) F-35 Proje Ofisi'ndeki görevinden de çıkarıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede şüphelinin 667 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "Ülkeye dön" emri verildiği halde geri dönmeyerek birliğine teslim olmadığı bildirildi.

FETÖ'nün, Türk devleti ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratarak yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğiyle kamu düzenini bozmak amacıyla kurulduğu ve bu amacı gerçekleştirmek için silahlı eylemelerle cebir ve şiddete başvurduğu belirtilen fezlekede, Erhan'ın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği kaydedildi.

Şüphelinin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen fezleke, dava açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (25.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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