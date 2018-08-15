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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.08.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

F-35 için gözler Mattis raporunda

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
F-35 için gözler Mattis raporunda

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin savunma bütçesini belirleyen tasarıda yer alan ‘F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını geçici olarak durduran’ belgeyi imzalayarak onayladı.

Ancak bu yasa Türkiye’nin F-35 programına dahil olmasına bir sınırlama getirmiyor. Çünkü 21 Haziran’da üretim bandından çıkan ve Türkiye’nin alacağı ilk F-35 A savaş uçağının, Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması bu yıl için değil 2019 sonbaharı için planlanmıştı.

EĞİTİM SÜRÜYOR
2019 tarihi, “F-35 uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde eğitimlerine başlaması ve eğitimin önceden belirlenmiş program çerçevesinde devam etmesi ile uçakların Türkiye’de konuşlanacağı Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde gerekli teknik altyapıya sahip hangarların hazırlanacak olması” nedeniyle planlanmıştı.

Trump’ın imzasına rağmen pilotların eğitime devam etmesinde bir sıkıntı olmadığı bildirildi. Ancak Trump’ın onayladığı savunma bütçesinde Türkiye açısından kritik nokta, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in 90 gün içinde kongreye Türkiye’nin F-35 projesindeki rolüne, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına ve Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilere dair kapsamlı bir rapor sunma maddesinin bulunması.

ABD Savunma Bütçesi 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağı için bu yıl sonu hem F-35’lerin hem de iki ülke arasında başta askeri konular olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin geleceği açısından önemli. Dolayısıyla rapor Türkiye’nin ABD’den savunma alanındaki alımlarını, proje desteklerini ve lisanslı üretimleri de kapsayacak.

Ancak Ankara, Mattis’in 7 Temmuz’da kongreye yazdığı mektupta, “Türkiye’ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmasını” önemsiyor ve raporun Türkiye lehine olacağını değerlendiriyor. 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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