F-35 için gözler Mattis raporunda
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin savunma bütçesini belirleyen tasarıda yer alan ‘F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını geçici olarak durduran’ belgeyi imzalayarak onayladı.
Ancak bu yasa Türkiye’nin F-35 programına dahil olmasına bir sınırlama getirmiyor. Çünkü 21 Haziran’da üretim bandından çıkan ve Türkiye’nin alacağı ilk F-35 A savaş uçağının, Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması bu yıl için değil 2019 sonbaharı için planlanmıştı.
EĞİTİM SÜRÜYOR
2019 tarihi, “F-35 uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde eğitimlerine başlaması ve eğitimin önceden belirlenmiş program çerçevesinde devam etmesi ile uçakların Türkiye’de konuşlanacağı Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde gerekli teknik altyapıya sahip hangarların hazırlanacak olması” nedeniyle planlanmıştı.
Trump’ın imzasına rağmen pilotların eğitime devam etmesinde bir sıkıntı olmadığı bildirildi. Ancak Trump’ın onayladığı savunma bütçesinde Türkiye açısından kritik nokta, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in 90 gün içinde kongreye Türkiye’nin F-35 projesindeki rolüne, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına ve Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilere dair kapsamlı bir rapor sunma maddesinin bulunması.
ABD Savunma Bütçesi 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağı için bu yıl sonu hem F-35’lerin hem de iki ülke arasında başta askeri konular olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin geleceği açısından önemli. Dolayısıyla rapor Türkiye’nin ABD’den savunma alanındaki alımlarını, proje desteklerini ve lisanslı üretimleri de kapsayacak.
Ancak Ankara, Mattis’in 7 Temmuz’da kongreye yazdığı mektupta, “Türkiye’ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmasını” önemsiyor ve raporun Türkiye lehine olacağını değerlendiriyor.
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