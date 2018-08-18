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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.08.2018 - 18:05, Son Güncelleme:

F-16'lar dün vurdu, bugün ele geçirildi

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F-16'lar dün vurdu, bugün ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında dün F-16 uçaklarının yaptığı bombardımanda 4 PKK lı teröristin öldürüldüğü bölgede bugün sabah yapılan aramalarda, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede ayrıca teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ile mühimmat bulundu.

Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol dağında 4 teröristin öldürüldüğü yerde bugün yapılan aramalarla ilgili Siirt Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını tespit ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, 17 Ağustos 2108 tarihinde Siirt ili, Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) dağı bölgesinde devam eden ’Şehit J. Yzb. Yunus Çelebi 4’ operasyonu kapsamında bölgede faaliyet gösteren insanlı keşif uçağı (İKU) vasıtasıyla alınan ısı kaynaklarının, bir grup bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilmiştir.

Isı kaynağı tespit edilen noktaya hava destekli F-16 uçakları tarafından 2 atım ateş yapılmıştır. Müteakiben temas araması yapmak üzere bölgeye Atak kolunun himayesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando unsurları sevk edilmiştir. 18 ağustos 2018 günü havanım aydınlanmasıyla birlikte başlatılan temas araması neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 4 teröristin ise ölü olarak etkisiz hale getirilmesi sağlanmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte aşağıda belirtilen silah ve mühimmatlar ele geçirilmiştir.

2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet m-16 piyade tüfeği, 7 adet kalenikof şarjörü, 5 adet m-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet palaska, 4 adet şarjör kılıfı, 148 adet m-16 piyade tüfeğine ait 5.56 mm çapında fişek, 4 adet pil ve kablo düzeneği , 1 adet usb bellek, 1 adet silah bakım malzemesi , 1 adet telsiz kılıfı, 1 adet el bombası kılıfı.

Ayrıca çok miktarda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir.'' denildi. 

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi 

Hakkari kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. 

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2018 günü saat 15.30 sıralarında ilimiz merkez Kırıkdağ Köyü Su Yaylası mevkiinde tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.08.2018-2)
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