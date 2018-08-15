Ezo Gelin'in kızına verilen söz 19 yıl sonra yerine getirildi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriEzo Gelin'in kızına verilen söz 19 yıl sonra yerine getirildi
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İHA
15.08.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Ezo Gelin'in kızına verilen söz 19 yıl sonra yerine getirildi

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Ezo Gelin'in kızına verilen söz 19 yıl sonra yerine getirildi

Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve Türkiye özlemiyle filmlere ve türkülere konu olan Ezo Gelin'in kızına verilen söz 19 yıl sonra yerine getirildi. 76 yaşındaki Celile Bozgeyik, annesinin yıllarca hasretini çektiği Türkiye'nin vatandaşı oldu.

Türkiye hasreti, öyküsü, güzelliği ve aşkı ile dillere destan olan Ezo Gelin'in yaşayan tek çocuğu olan Celile Bozgeyik'e 19 yıl önce annesinin mezarı Türkiye'ye taşınırken tanıştığı Türk bürokrat ve hükümet yetkililerinin verdiği Türk vatandaşlığı sözü, yıllar sonra yerine getirildi. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı yaşadığı Tel Abyad kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve yaklaşık 5 yıldır Gaziantep'te yaşayan Celile Bozgeyik, 19 yılın ardından Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuştu. 9 çocuk annesi olan ve çocuklarından ikisi Suriye'de kalan Celile Bozgeyik, yaptığı son girişimlerin ardından kendisinin ve 7 çocuğunun Türk vatandaşı olduğunu gösteren kimliğini aldı. Celile Bozgeyik, Türk vatandaşı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, "Bana Türk kimliği vereceklerine dair söz verdiler. Sana vatandaşlık vereceğiz dediler vermediler. 19 sene oldu. Erdoğan verdi kimliği Allah ondan razı olsun. Erdoğan olmasa ben kimlik alamazdım. Allah çocuklarını kendisine bağışlasın. Ben kendisinden razıyım. İnşallah bütün çocuklarım vatandaş olacak. Biz Türkiye kimliklerimizi de aldık sağ olsunlar” dedi.

Ezo Gelinin kızına verilen söz 19 yıl sonra yerine getirildi




'ANNEM GÜZELDİ AMA FAKİR YAŞADI'

Annesi Ezo Gelin'in küçük yaşta ölmesine rağmen onu çok iyi hatırladığını belirten Celile Bozgeyik, annesinin dillere destan bir güzelliği olduğunu fakat fakir bir hayat yaşadığını kaydetti. Bozgeyik, "Annemi küçükken hatırlıyorum ara sıra aklıma gelir. Annem çok güzeldi ama fakir yaşadı. Ben annemi gördüğümde küçüktüm. Annem çok güzeldi kendisini, güzelliğini görmeye köylerden gelirlerdi. Hatta bir asker sırf görmek için gelip annemden su istemiş. Su istemiş suyu içip gitmiş. Sonra o asker Ezo Gelin dedikleri kadar güzelmiş demiş” şeklinde konuştu.

'ANNEMİN ÖZLEMİ TÜRKİYE'

Bozgeyik, annesinin Türkiye özlemi çektiği için verem olduğunu savunarak, “Annemin özlemi Türkiye’ydi. Türkiye güzel derdi, ben öldüğümde beni oraya gömün dermiş” diye konuştu.

EZO GELİN'İN HİKAYESİ

Ezo Gelin adıyla meşhur Zöhre Bozgeyik, 1909 yılında Oğuzeli ilçesi Dokuzyol köyünde doğdu. 1930 yılında değişik usullerle Şiddo Hanifi Açıkgöz ile evlenen Ezo Gelin'in bu evliliği 1,5 yıl sonra sona erdi. 6 yıl dul kaldıktan sonra 1936 yılında Suriye'nin Kozbaş köyünde teyzesinin oğlu Abuzer Memey ile evlenen Ezo Gelin'in 3 çocuğu oldu. 1956 yılında vatan hasretiyle verem olduğu belirtilen Ezo Gelin, vefat edince imkan olursa Türkiye'yi gören Bozhöyük tepesine gömülmeyi vasiyet etti. 1997 yılında eski Oğuzeli Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, eski Gaziantep Valisi Muammer Güler ve Dokuzyol köyünden eski Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın teşvikleriyle mezarın nakli için Suriye makamlarına başvuruldu. 2 yıl süren çalışma ve temaslar sonucu Ezo Gelin'in naaşı eski Oğuzeli Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız başkanlığında bir heyet tarafından 23 Eylül 1999 tarihinde Dokuzyol köyüne taşındı. Vatan sevgisinin, kardeşliğin, misafirperverliğin, Türk kültürünün temsilcisi Ezo Gelin, 24 Eylül 1999 yılında Oğuzeli ilçesi Dokuzyol köyündeki anıt mezara defnedildi.

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