Ezhel'in avukatından açıklama: Anlaşılan o ki hâkim bile okumadan imzaladı

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınarak ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz perşembe günü tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Ezhel'in avukatı Fuat Ekin'den bir açıklama geldi.

Ekin'in açıklaması şöyle:

Müvekkilim Ezhel sahne ismi ile bilinen Sercan İpekçioğlu, 23.05.2018 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yalnızca bir ifade vermek üzere davet edilmiş, Müvekkil de yalnızca ifade verip gideceğini düşünerek, bu davete uymuş ve kendisi ifade vermeye, tek başına öğlen saatlerinde gitmiştir. Ardından ifade işlemleri geç saate bırakılan Müvekkil, Nöbetçi Savcılık tarafından doğrudan tutuklama istemi ile Nöbetçi Hâkimliğe sevk edilmiş ve Nöbetçi Hâkimlikçe Müvekkilimin tutuklanmasına karar verilmiştir.

Müvekkilimin sorgusu Murat K. olarak yapılmış ve gerekçesine de “ Murat K…’ın üzerine atılı kasten öldürme suçundan yürütülen soruşturmada tutanaklar ve tüm dosya kapsamına göre şüpheli aleyhinde kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller ve instagram sayfasında hint keneviri resmiyle çekilen resim çıktısı bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyeti kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak tutuklanmasına “ karar verilmiştir.

Tutuklama Müzekkeresi de yine aynı şekilde düzenlenmiştir. Evet maalesef hatalarla dolu bu tutuklama kararı ve tutuklama müzekkeresi anlaşılan o ki Hakim tarafından bile okunmadan bu şekilde imzalanmıştır. Ezhel hakkındaki suçlama, şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu madde kullanılmasını özendirdiği, instagram hesabında (ki aylar öncesinden instagram hesabından kaldırılmıştır ) yol kenarında gördüğü hint keneviriyle fotoğraf çektirmesidir. Bu aynı içerikle daha öncesinde, 2017 yılı son aylarında Ezhel hakkında ve birçok sanatçı, sosyal medya fenomeni ve kullanıcısı hakkında, uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlaması ile soruşturma açılmıştır. Ezhel bu dosyada ifadesini vermiş ve hakkında herhangi bir tutuklama, adli kontrol ya da kısıtlama kararı verilmemiştir.

Bu soruşturma dosyası halen devam etmekte olup, henüz iddianame hazırlanmamıştır. Hâl böyle iken aynı suçlama ile mükerrer bir soruşturma açılarak, Müvekkilim hakkında hem haksız hem de usule ve yasaya aykırı tutuklama kararı verilmiştir. Bu süreçte çeşitli haberlerde yer alan daha önce adli kontrol kararı verildiği, baskında yakalandığı, evinde ya da üzerinde uyuşturucu yakalandığı, pişman olduğu iddiaları tamamen yalan haberdir. Müvekkilimin daha önceki soruşturmada evinde ve üzerinde arama yapılmış ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

Müvekkilime yöneltilen suçlama, şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu madde kullanılmasını özendirdiği yönündedir. Ancak Ezhel’ in şarkılarını bilen, onun sanatını tanıyan herkesin bildiği gibi Ezhel, rap müziğin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olup, çok geniş bir hayran ve dinleyici kitlesine sahiptir; yurt dışında da çokça tanınmaktadır.

"UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMEK GİBİ BİR İDDİASI ASLA OLMAZ"

Müvekkil yaptığı müzik tarzının gereği, şarkılarında ve kliplerinde çoğu hikayeleştirme olan sokağı, sokaklardaki insanları, gerçek üstü hikayeleri ve yer altı yaşamını eleştirel ve çıplak hali ile yansıtır. Bu çıplaklık varolanı resmetmeye yöneliktir, kimseyi ne uyuşturucuya ne de başka bir şeye özendirmek gibi bir iddiası asla olmaz. Bu nedenle, bu haksız ve usulsüz tutuklama kararı, Ezhel’ in konserlerini ve sanatını icra etmesini engelleme çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Müvekkilim tüm süreçte bu yönde ifade vermiş, bir suç işlemediğini, pişmanlık duyacağı hiçbir şey yapmadığını belirtmiş; yaptığı işin, sanatının arkasında durmuş ve durmaya da devam etmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’ nun 100. Maddesinde tutuklama hususu: Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ile birlikte bir tutuklama sebebinin varlığı halinde tutuklamaya karar verilebileceği şeklinde düzenlenmiştir. Kanunda tutuklama sebepleri de: Katalog suçlardan olması, kaçma ya da delilleri karartma şüphesi, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma şüphesi olarak sınırlı sayıda tek tek belirtilmiştir.

Müvekkilimin durumu bu maddelerden hiçbirine uymadığı için tutuklanma gerekçesi “ suçun vasıf ve mahiyeti kanunda öngörülen ceza miktarı ve şüpheliye verilmesi muhtemel ceza miktarı “ olarak gösterilmiştir. Bizim Kanunlarımızda düzenlenmiş böyle bir tutuklama sebebi bulunmamaktadır. Ayrıca tutuklama konusunda Hakim’ e de keyfi bir takdir hakkı tanınmamıştır. Ne yazık ki Müvekkilim bu yüzden halen cezaevindedir.

Bu haksız ve usulsüz Karara karşı yapmış olduğumuz itiraz da maalesef 29.05.2018 tarihinde reddedilmiştir. Görüldüğü gibi Müvekkilim hakkında Kanuna uygun bir tutuklama sebebi dahi bulunamamıştır. Müvekkilim hakkında yürüyen hukuki sürecin kamuoyu bilgisine sunulması ve hem de hakkında yer alan asılsız haberlerin giderilmesi gerekçesi ile saygıyla duyurulur.