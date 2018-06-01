Ezhel'in ardından ikinci tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün İzmir Konak’ta yaşayan Khontkar sahne adıyla bilinen Onur Dinç ve Balçova’da yaşayan Young Bego’nun evine operasyon düzenledi. TCK’nın 190/2 uyuşturucu madde kullanımına özendirmekten gözaltına alınan Khontkar’ın evinde uyuşturucu madde ve düzenekleri de bulundu. Gözaltına alınarak Narkotik Şube’ye götürülen Khontkar dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Young Bego ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



UYUŞTURUCU ve UYARICI MADDE KULLANILMASININ KOLAYLAŞTIRMA SUÇUNUN CEZASI



• Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

- Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,

- Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

- Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.190/1)

• Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenan özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.190/2)