Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ezhel'in ardından ikinci tutuklama

    Ezhel'in ardından ikinci tutuklama

    Banu ŞEN/İZMİR
    01.06.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle geçen hafta tutuklanan Rapçi Ezhel'den sonra dün de Khontkar sahne adıyla tanınan Onur Dinç İzmir’de tutuklandı. Khontkar ile birlikte gözaltına alınan Young Bego da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün İzmir Konak’ta yaşayan Khontkar sahne adıyla bilinen Onur Dinç ve Balçova’da yaşayan Young Bego’nun evine operasyon düzenledi. TCK’nın 190/2 uyuşturucu madde kullanımına özendirmekten gözaltına alınan Khontkar’ın evinde uyuşturucu madde ve düzenekleri de bulundu. Gözaltına alınarak Narkotik Şube’ye götürülen Khontkar dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Young Bego ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    UYUŞTURUCU ve UYARICI MADDE KULLANILMASININ KOLAYLAŞTIRMA SUÇUNUN CEZASI

    • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
    - Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
    - Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
    - Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
    kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.190/1)
    • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenan özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.190/2)

     

    Etiketler: Ezhel , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri