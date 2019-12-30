Ezeli muhalifinden Çölaşan’a destek

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye başkanlığı döneminde sert tartışmalar yaşadığı ve hakkındaki bazı yazıları nedeniyle yüksek miktarlı tazminat davaları açtığı Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan’ın davasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Gökçek, “Yıllarca dişe diş mücadele ettiğim Emin Çölaşan’ın FETÖ’cülükten mahkûm olmasına sevinmedim, hatta üzüldüm. Geçmiş olsun... Eminim ki, FETÖ’cü olarak anılmak onun da ağrına gitmiştir” dedi. Emin Çölaşan ile yıllar önce katıldığı televizyon programlarından bazı kesitleri de yeniden yayınlayan Gökçek, gazetecinin nüfus kaydında cinsiyetinin yanlış yazıldığına dair eski videonun kaydını paylaşırken, “Biraz da gülelim. Lütfen Çölaşan alınmasın. Üzerinden 12 yıl geçti” notunu düştü.

‘FETÖ’CÜLERE HİZMET’

Sözcü gazetesi çalışanları hakkında mahkemenin verdiği mahkûmiyete, Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV’den de tepki gelmişti. “Uyan Türkiyem” programında sunucu, “Bu karar FETÖ’cülere hizmet etmekten başka hiçbir şey değildir” yorumu yapmıştı.