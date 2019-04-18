Ezan okunurken su içilir mi?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak ettikleri sorulara internette yanıt aranmaya başladı. Pek çok vatandaş da ezan okunurken su içilip içilemeyeceğini merak ediyor. Peki, ezan okunurken su içilir mi?
Mübarek Ramazan'ın başlaması heyecanla beklenirken, Ramazan'a yönelik araştırmalar da hız kazandı. "Ezan okunurken su içilir mi?" sorusuna internette yanıt aranıyor. İşte, bu soruya Diyanet'in verdiği yanıt...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre;
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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