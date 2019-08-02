Eyyam-ı Bahur ne zaman başlar? Eyyam-ı Bahur ne demek?
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri olarak tabir edilen eyyam-ı bahur, ağustos ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nemin ve hava sıcaklığının arttığı bu dönem, yurdun güney sahillerinde daha çok biliniyor. Peki, eyyam-ı bahur ne zaman başlar? Eyyam-ı Bahur ne demek? İşte, o konuya dair merak edilenler.
İnternet kullanıcılarının son zamanlarda en fazla merak ettiği konulardan olan eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Eyyam-ı Bahur'un Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir, fakat kesin tarih bölgenin coğrafi koordinatlarına göre değişir. İşte, Eyyam-ı Bahur hakkında bazı bilgiler.
EYYAMI-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLAR?
31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı.
Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.
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