Eyvallah ne demek? Eyvallah nedir? Eyvallah TDK sözlük anlamı
Son dönemde özellikle gençler arasında kullanılan ‘Eyvallah’ kelimesi, kullanım alanına göre farklı anlamlar barındırıyor. Vatandaşlar, bu kelimenin TDK anlamını merakla araştırıyor. Peki, eyvallah ne demek? Eyvallah nedir?
Eyvallah kelimesi Arapça kökenine bağlıdır. Genelde çevrede üç farklı anlama(Teşekkür ederim, kabul ediyorum, istediğin gibi olsun ve Allah'a ısmarladık) göre kullanılan Eyvallah kelimesi TDK'da da benzer anlamları içermektedir. TDK'da yer alan bilgide ise Eyvallah kelimesi
- Allah'a ısmarladık
- Teşekkür ederim
- Kabul ediyorum.
Kelimede herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen kimi zaman farklı anlamları içeren şekilde kullanılmaktadır. Tam anlamı ile tanımı belirtilemez. Ancak örnekler üzerinden devam edilmesi durumunda tanımı söylenebilir. Örneğin;
- ''Sen ne istersen onu yaparız.''
- '' Eyvallah!''
Diyaloğunda geçen Eyvallah kelimesi teşekkür ederim manasına gelmektedir. Bu şekilde örnek gösterilerek tanımı yapılabilir. Sebebi ise örnekte ne anlam ifade ettiğidir. TDK'da yer alan diğer iki farklı anlamı için bu örneğe göre tanımı yapılmaz.
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