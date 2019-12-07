Eyvallah ne demek? Eyvallah nedir? Eyvallah TDK sözlük anlamı

Eyvallah kelimesi Arapça kökenine bağlıdır. Genelde çevrede üç farklı anlama(Teşekkür ederim, kabul ediyorum, istediğin gibi olsun ve Allah'a ısmarladık) göre kullanılan Eyvallah kelimesi TDK'da da benzer anlamları içermektedir. TDK'da yer alan bilgide ise Eyvallah kelimesi

Allah'a ısmarladık

Teşekkür ederim

Kabul ediyorum.

Kelimede herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen kimi zaman farklı anlamları içeren şekilde kullanılmaktadır. Tam anlamı ile tanımı belirtilemez. Ancak örnekler üzerinden devam edilmesi durumunda tanımı söylenebilir. Örneğin;

- ''Sen ne istersen onu yaparız.''

- '' Eyvallah!''

Diyaloğunda geçen Eyvallah kelimesi teşekkür ederim manasına gelmektedir. Bu şekilde örnek gösterilerek tanımı yapılabilir. Sebebi ise örnekte ne anlam ifade ettiğidir. TDK'da yer alan diğer iki farklı anlamı için bu örneğe göre tanımı yapılmaz.