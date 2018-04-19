Eyüp’te silah imalathanesi kurmuşlar... Bilgisayarlı torna makinesinde üretmişler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, av malzemeleri satan dükkânlardan yasadışı yollarla temin edilen kurusıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda ekipler, şüphelilerin Eyüp’te bir silah imalathanesi kurdukları, kurusıkı tabancaları av malzemeleri satan işletmelerden temin ettikleri, tabanca namlularını bilgisayarlı torna tezgâhlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiklerini belirledi.



Şüphelilerin imal ettikleri silahların satışını yapacakları bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. İmalat yapan üç şüpheli silah alışverişi yapacakları sırada suçüstü yakalandı. Bir şüpheli ise kaçarken yakayı ele verdi. Yakalanan şüphelilerin silahları temin ettikleri adreslere de baskın düzenlendi. Baskın sırasında üretim yapan beş şüpheli daha suçüstü yakalandı. Baskın yapılan dükkânda çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş tabanca ile sökülmüş halde kurusıkı tabancanın yanı sıra yüze yakın namlunun da silahlara monte edilmek üzere hazır bekletildiği görüldü.

Sahte fatura ile satmışlar

Şüphelilerin ifadeleri sonrasında bilgisayarlı torna tezgâhlarında namluların üretildiği işyerleri ve av malzemeleri satan iki işyerinde daha arama yapıldı. Jandarmanın baskın düzenlediği tornacıda namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış silindir şeklinde demirler bulunurken, av malzemeleri satan işletmenin, sattıkları tabancaları sahte fatura düzenleyerek gizlediği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve kurusıkı tabanca ile silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.