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    Eyüp’te silah imalathanesi kurmuşlar... Bilgisayarlı torna makinesinde üretmişler

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    19.04.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Eyüp’te bilgisayarlı torna tezgâhlarında kurusıkı tabancaları gerçek silaha çeviren bir çeteye düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Silahları satmak için sahte fatura düzenleyen şüphelilerin dokuzu tutuklandı.

    Eyüp’te silah imalathanesi kurmuşlar... Bilgisayarlı torna makinesinde üretmişlerİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, av malzemeleri satan dükkânlardan yasadışı yollarla temin edilen kurusıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda ekipler, şüphelilerin Eyüp’te bir silah imalathanesi kurdukları, kurusıkı tabancaları av malzemeleri satan işletmelerden temin ettikleri, tabanca namlularını bilgisayarlı torna tezgâhlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiklerini belirledi.

    Eyüp’te silah imalathanesi kurmuşlar... Bilgisayarlı torna makinesinde üretmişler
    Şüphelilerin imal ettikleri silahların satışını yapacakları bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. İmalat yapan üç şüpheli silah alışverişi yapacakları sırada suçüstü yakalandı. Bir şüpheli ise kaçarken yakayı ele verdi. Yakalanan şüphelilerin silahları temin ettikleri adreslere de baskın düzenlendi. Baskın sırasında üretim yapan beş şüpheli daha suçüstü yakalandı. Baskın yapılan dükkânda çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş tabanca ile sökülmüş halde kurusıkı tabancanın yanı sıra yüze yakın namlunun da silahlara monte edilmek üzere hazır bekletildiği görüldü.

    Eyüp’te silah imalathanesi kurmuşlar... Bilgisayarlı torna makinesinde üretmişlerSahte fatura ile satmışlar

    Şüphelilerin ifadeleri sonrasında bilgisayarlı torna tezgâhlarında namluların üretildiği işyerleri ve av malzemeleri satan iki işyerinde daha arama yapıldı. Jandarmanın baskın düzenlediği tornacıda namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış silindir şeklinde demirler bulunurken, av malzemeleri satan işletmenin, sattıkları tabancaları sahte fatura düzenleyerek gizlediği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve kurusıkı tabanca ile silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eyüp’te silah imalathanesi kurmuşlar... Bilgisayarlı torna makinesinde üretmişler

    Etiketler: NoMobil , gündem
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