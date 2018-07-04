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    Eyüp'te motosikletle otomobil çarpıştı: Bir yaralı

    Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul (DHA)
    04.07.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Eyüp'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

    Kaza D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden 34 LE 1864 plakalı motosiklet ile 34 RL 9469 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sürüklenen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, otomobil ve motosikletin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

    Etiketler: Eyüp , son dakika , haberler
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