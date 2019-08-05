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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Gasp edip, öldürüp, ormana attılar!

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Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Gasp edip, öldürüp, ormana attılar!

İstanbul Eyüpsultan’da, aracını gasp ettikleri Volkan Karakaya’yı acımasızca öldüren iki kuzen yakalandı. Cinayeti itiraf eden zanlılar, gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da bir kişi, 15 ve 18 yaşındaki iki kuzen tarafından gasp edildikten sonra 10-15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Gaspçı kuzenler, çaldıkları araçla kaçarken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gasp edilen kişi ise Bahçeköy'de yol kenarına atılmış halde ölü olarak bulundu. Olay önceki gün saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi.

İddialara göre bir aracın kaçırıldığı ihbarını alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler şüpheli iki kişiyi Hasdal mevkiinde durdurdu. Ancak polisi gören iki şüpheli kaçmaya başladı. Havaya uyarı ateşi açan Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polisler, yaşanan kovalamacanın ardından Y.A. (15) ve A.A.'yı (18) yakalamayı başardı. İki çocuğun üzerindeki elbise ve ayakkabılarında bulunan kanı fark eden polisler, aracın sahibini görüp görmediklerini sordu.

'10-15 KEZ BIÇAKLADIK'

Sabah Gazetesi'nden Furkan Kara'nın haberine göre; Y.A., kuzeni A.A. ile birlikte bir kişiyi 10-15 kez bıçakladıklarını ve Bahçeköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti. Olay yerine giden polis, ormanlık alanda bir ağacın dibinde kanlar içinde yatan kişiyi gördü. Bölgeye çağırılan sağlık ekibi, adının Volkan Karakaya olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. İki kuzenin cinayet sorgusu sürerken, korsan taksicilik yaptığı ileri sürülen 33 yaşındaki Volkan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

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