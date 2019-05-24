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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Eyüpsultan’da kaza: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

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Eyüpsultan’da kaza: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Kaza, Ayvansaray Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğurcan Aslanpay ve polis memuru Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı.

Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal (25), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kartal’ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Acılı aile ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aynı kazada yaralanan polis memuru Uğurcan Aslanpay’ın tedavisi Eyüp Devlet Hastanesinde devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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