Eyüpsultan’da ilk sahur heyecanı

İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar sofralarını Eyüpsultan'da kurdu. Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşayan vatandaşlar beraberinde getirdikleri yiyeceklerle sahurlarını yaptı. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl sahur yapanların sayısının düşük olduğu görülürken, vatandaşlar sahurlarını Eyüp Sultan Camii'nin çevresindeki parklarda yaptı.



Her yıl Ramazan ayında İzmir’den Eyüpsultan’a geldiğini ifade eden Serkan Canlıaslan, “ Mevlam ilk önce bütün Müslüman alemindeki bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ramazanlar diliyoruz. İnşallah hepsinin işi gücü rast gelir. Mevlam herkesin kalbine göre versin. Biz İzmir’den buraya geldik. Ramazan denince İstanbul’da bir başka yaşanıyor. Eyüpsultan’da almış olduğumuz bu güzellik her sene tadıp da yaşanıyor. Biz buraya her sene geliyoruz. Çok memnunuz. Ailemle bu saatlerde burada olup da bu feyizden faydalanmayı bizde istedik. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.