Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
GeriGündem Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
31.07.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Eyüpsultan'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kamyonetin servis minibüsüne çarparak kaza yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

9
  • Eyüpsultanda freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
  • Eyüpsultanda freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
  • Eyüpsultanda freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
  • Eyüpsultanda freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen kamyonet servis aracına çarpıyor.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLMAMASI"

Kazada otomobili zarar gören Feyza Yıldırım, "Evdeydim. Duydum geldim. Allah'tan can kaybı yok. En güzel tarafı bu. Hasarlı olan araçlar var. İnşallah onlar da hallolur. Çocuklara bir şey olmamış. En büyük tesellimiz bu" dedi.

"YA İÇİNDE OLSAYDIM"

Kazada yeni aldığı otomobili hurdaya dönen Nihan Aydın, "Allah'a şükür ölen olmamış. Yeni almıştım. Devrini bile almadım. Ya içinde olsaydım. 3 tane pırlanta gibi çocuğum var. Ya içinde olsaydım" diye konuştu.

"BİZE VURA VURA SÜRÜKLEDİ"

Kaza esnasında freni patlayan kamyonun çarptığı servis aracının şoförü Selami Aslan ise olayı şöyle anlattı:
"Ben buraya aşağıya inerken kamyonun frenleri boşalmış. Vura vura bizi sürükledi. Bizi 50 metre kadar sürükledi. Bizde öğrenci vardı. Öğrencilerde bir şey yok."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye evinde ziyaret
İşte MİT’in yeni kalesi
Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi: 'Bana ne olacak?'
Rektör hasta gibi gitti, bu cevabı duyunca hastaneyi kapattırdı