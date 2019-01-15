EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da bilinen genel adı ve kısaltması ile EYT kamuoyunun gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Çeşitli illerde toplantılar organize etmeye devam eden EYT vatandaşlar son olarak İzmir'de bir araya geldi. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda son gelişmeler....

EYT'LİLER İZMİR'DE BULUŞTU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) üyeleri, 13 Ocak'ta İzmir'de bir araya geldi. Yaşa takılanlar salona sığmayınca, bazıları toplantıyı dışarıya kurulan büyük led ekranlardan takip etti.

Emeklilikte yaşa takılanlar tarafından kurulan EYTSYDD’nin üyeleri İzmir'de bir araya geldi. Karşıyaka'da bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı toplantıda, salona giremeyenler etkinliği, kültür merkezinin bahçesine kurulan led ekranlardan takip etti. EYT'liler, Hükümet uyuma, duy sesimizi, Yalnızca adalet istiyoruz, EYT burada, Meclis nerede? sloganları attı.

Manisanın Soma ilçesinde kömür madenlerinde çalışan EYT'lilerden bazıları ise baret taktı, üzerinde, Somamız, kömürümüz, helvamız, ne olacak halimiz pankartları taşıdı. Yine, Şair olduk, yazar olduk, bir tek emekli olamadık, Emekleri yok sayılan topluluk yazılı pankartlar taşındı. ’Edirneden Karsa, Jüpiterden Marsa’, sloganına uygun olarak tasarlanan kostümler de yine katılımcılar tarafından giyildi. EYT'lilere CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko ile Atila Sertelin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da destek verdi.

EYTSYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpark, yaptığı konuşmada siyasi bir gayelerinin olmadığını ifade ederek, "Bu memlekete en fazla emek veren insanlarız. Bizden öncekiler 38 yaşlarında emekli oldukları için bu bir iddia değil, tartışmasız bir gerçektir. Yanlış algı yaratmaya çalışan insanların söylediği gibi bizim, ’38 yaşında emeklilik gibi bir hedefimiz yok. Sadece bir yasanın geriye doğru işletilmesinin, hukuki ve mantıksal olarak doğru ve adil olmadığını söylüyoruz" dedi.

"BU MÜCADELE NAMUSLU BİR HAK ARAYIŞIDIR"

Gönül Boran Özüpark, yasaların geriye dönük işletilemeyeceğini belirterek, "Beklemiş olduğumuz bunca sene boyunca, zaten bir bedel ödedik. Başka bir bedel daha ödemek, adaletsizlik olur. Emeklilikte yaşa takılanlar, kazanılmış hakları gasp edilmiş, 1999'dan beri iktidarda olan bütün hükümetlerce göz ardı edilmiş, oy toplama uğruna oyalanarak mağdur edilen kişilerdir" diye konuştu.

Gönül Boran Özüpark, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugüne kadar sesi çıkmayan, öfkesini dizginleyen, Vatan kutsaldır diyerek zenginlerin parayla yaptığı askerliğe evladını gönderen, acı, çile, hasret, yokluk ve sefalet çeken ama bundan asla şikayet etmeyen bir kuşağız. Zenginlerden alınmayan vergiler, haberi bile olmadan kendisinden alınan, olur olmaz zamanlarda cebindeki üç kuruşu bile alınan kişileriz. Derdimiz emekli maaşı olarak bağlanan üç kuruş değil. Davamız, haklılığımızı ispat etmek, Biz buradayız, varız diyerek haklı olduğumuzu kanıtlamak."

EYTSYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı ise verdikleri mücadelenin hak mücadelesi olduğunu söyledi. Çıkarılan yasa ile emeklilik yaşının ötelendiğini belirten Avcı, bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Avcı, ayrıca kimsenin kendilerini herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olarak görmemesi uyarısında bulunarak, "Emeklilik haklarımızın peşine düştük. Bu mücadele namuslu bir hak arayışıdır" dedi.

Konuşmaların ardından, toplantı sona erdi.

SAMSUN'DA EYT BULUŞMASI

6 Ocak'ta Samsun'da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), güç birliği toplantılarına devam ediyor.

EYT'liler Samsun'da üçüncü kez buluştu. Büyük ilgi gören toplantıda EYT'liler eski Makro AVM'deki düğün salonunu doldurdu. EYTSYD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptığı konuşmada haklarını istedi. Grup, müzik eşliğinde alkış tuttu. Toplantıya Ankara ve İstanbul'un yanı sıra bir çok ilden de katılım oldu.