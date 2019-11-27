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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

EYT’de son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT açıklaması

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EYT’de son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT açıklaması

Emeklilik umudu taşıyan vatandaşların ana gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu var. Yapılan her açıklamayı yakın takip edenler, EYT konusunda atılan adımları ve açıklamaları sık sık araştırıyor. Konuyla ilgili en yeni açıklama gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte, EYT’de son durum…

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili geçtiğimiz hafta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası düzenlemeye kapıları kapatmıştı. Olumlu bir gelişme bekleyen vatandaşlar, EYT konusunu gündemde tutmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yapılan önemli açıklama…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki açıklamalarını Katar dönüşünde basın mensuplarının soruları üzerine sürdürdü. EYT konusunun kısa süre içinde manipüle edildiğinin ve ülke ekonomisini çökertmeye yönelik bir adım olduğunun herkes tarafından kabul edileceğini söyleyen Erdoğan, “Herkes bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok; kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Zararını çektiler, çok ciddi bedel ödediler. Emeklilikte yaş olayını 70’in üstüne çıkarıyorlar. Biz de ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor” dedi

Türkiye’nin faizde, enflasyonda bütün baskılara rağmen arzu edilen yere doğru geldiğine de dikkat çeken Erdoğan, “2020’de, enflasyonda ve faizde birbirini tetiklemek suretiyle inşallah kalıcı tek haneler görülecek. Zaten tek haneliye döndükten sonra Türkiye’de paranın konumu da ekonominin konumu da çok daha farklı hale gelecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

 

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