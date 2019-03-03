EYT sorusuna ‘sabır’lı yanıt
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına dün Pendik’te devam etti.
Pendik’te sabah AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Yıldırım daha sonra esnafa uğradı, döner kesti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Emekliliği beklediğini söyleyen bir vatandaş Yıldırım’a, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne olacak, bir çalışmanız var mı?” diye sordu. Yıldırım vatandaşa, “Biraz sabır” yanıtını verdi.
DENİZDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK
Yıldırım, Pendik temasları sırasında bir minibüs durağına da uğradı. Minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Binali Yıldırım direksiyona geçtiği minibüsü bir süre kullandı. Kurtköy Kapalı Spor Salonu’nda proje tanıtım toplantısına da katılan Yıldırım burada yaptığı konuşmada trafik sorununa değindi ve şunları söyledi: “Bir müjde vereyim size. Vapura, deniz motorlarına eğer metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak. Böylece yolculuk ücreti daha da azalmış olacak. Ayrıca otobüsler... Erguvan rengi var, mavi rengi var, kırmızısı var. Bütün renkler aynı olacak, hepsi aynı renk olacak”
Binali Yıldırım ayrıca Kaynarca’da yapımı tamamlanan Kavakpınar Cemevi’nin açılış törenine de katıldı. Burada yaptığı konuşmada Binali adının kendisine çok sevdikleri Alevi komşularından miras olduğunu anlatan Yıldırım, özetle şunları söyledi: “Birbirimiz dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız canlar. Öteki, beriki demeden bunu yapacağız. Ortak değerlerimize daha çok yoğunlaşacağım.”
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