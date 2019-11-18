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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘EYT sorununu biz çözeceğiz’

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
‘EYT sorununu biz çözeceğiz’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Seçimi kaybetsem de EYT’de yokum” açıklamasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan’ın başarısızlığını gösteriyor. EYT’liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye’nin bugüne kadar ki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan vatandaşlara söz veriyorum, Türkiye’deki bütün sorunları akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz” dedi.

‘DEVLETİ YÖNETMEK KOLAY’

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Devleti yönetmek aslında çok kolaydır. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmek neden kolaydır? Emin olun Allah inandırsın devleti yönetmek, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmekten çok daha kolaydır. Neden biliyor musunuz? Devlette herkesin görevi yasalarla tanımlanmıştır. Tepeden tırnağa cumhurbaşkanından en aşağıdaki muhtara kadar herkesin görevi kanunla tanımlanmıştır.  Devlette liyakat sistemi yerine sadakat sistemini getirdiğinizde tepedekinin her talimatını yerine getiren bir devlet yapılanması ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaşadığı en temel sorun nedir? En temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir. Yani işin ehline teslim edilmemesidir. Devlette liyakatı sağlayın ki sistem rahat bir şekilde sorunlara çözüm üretebilsin.”

‘MERKEZ BAĞIMSIZDIR’

“Merkez bankası dünyanın her tarafında bağımsızdır. Siyasi otorite merkez bankasına der ki enflasyonu indireceksin. Fiyatlar şu ortalamaya inecek. Merkez bankasına ekonomik talimat verirsin. Merkez bankasının kullanacağı araçlara siyasi organ müdahale etmez. Ama hedefe edebilir. Hedefi tutmazsa kusura bakma arkadaş hedefi tutturamadın seni görevden alıyorum dersiniz. Ama bunu yapmayıp da Merkez Bankası’nın başkanı gibi talimat verirseniz gereğini ben böyle yaptım derseniz dünyada itibarınız olmaz, dünyada da merkez bankasının itibarı olmaz. Bizim Merkez Bankası’nın da hiçbir itibarı yoktur. Bunlar bizim krizleri derinleştiren uygulamalardır. Bunlardan vazgeçin dedik.”

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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