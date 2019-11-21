"EYT iktidarın tercih meselesi"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK yöneticileri ile toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapıları kapattığı ‘emeklilikte yaşa takılanlar’la (EYT) ilgili “Bu tercih meselesi. EYT’ye gelince bir şey yapmıyor” dedi.
Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreter Cafer Konca’yla TBMM’deki makamında bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki ay belirlenecek 2020 yılı asgari ücreti, TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan yeni vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler, işsizlik ve Türkiye’deki sendikalaşma oranları ele alındı.
ASGARİ DEĞİL OLAĞAN ÜCRET
Kılıçdaroğlu, 2020 yılı asgari ücreti ile ilgili de “Türkiye’deki asgari ücreti, başka ülkelerin asgari ücretiyle karşılaştırmayın. Asgari ücret maalesef Türkiye’de olağan ücret konumunda. Asgari ücretle ilgili kendimiz de bir çalışma yapıyoruz. Artık işverenler de asgari ücretten vergi alınmasını istemiyor” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu CHP’nin asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin yasa teklifini de işçiler ve sendikalarla görüşerek yenileyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını anımsatarak, “Suriyelilere 35-40 milyar dolar harcandığını söylüyorlar. EYT’lilerin ise sorununu çözmüyorlar. Bu tercih meselesi. Kendi yandaşlarının borçlarını siliyor, vergisini düşürüyor; ama EYT’ye gelince bir şey yapmıyor. EYT çözülmeyecek bir mesele değil. EYT’lilerin talepleri bir haktır. Onların kazandığı bir haktır. Bu sorunu biz çözeceğiz” dedi.
GREV DEĞİL DİYALOG
Kılıçdaroğlu, bazı CHP’li belediyelerinde yaşanan grevlerle ilgili de “İşçilerin yaşadığı sorunları, işveren ve sendikanın diyaloğuyla çözülmeli” görüşünü de savundu.
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