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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"EYT iktidarın tercih meselesi"

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"EYT iktidarın tercih meselesi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK yöneticileri ile toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapıları kapattığı ‘emeklilikte yaşa takılanlar’la (EYT) ilgili “Bu tercih meselesi. EYT’ye gelince bir şey yapmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreter Cafer Konca’yla TBMM’deki makamında bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki ay belirlenecek 2020 yılı asgari ücreti, TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan yeni vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler, işsizlik ve Türkiye’deki sendikalaşma oranları ele alındı.

ASGARİ DEĞİL OLAĞAN ÜCRET

Kılıçdaroğlu, 2020 yılı asgari ücreti ile ilgili de “Türkiye’deki asgari ücreti, başka ülkelerin asgari ücretiyle karşılaştırmayın. Asgari ücret maalesef Türkiye’de olağan ücret konumunda. Asgari ücretle ilgili kendimiz de bir çalışma yapıyoruz. Artık işverenler de asgari ücretten vergi alınmasını istemiyor” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu CHP’nin asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin yasa teklifini de işçiler ve sendikalarla görüşerek yenileyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını anımsatarak, “Suriyelilere 35-40 milyar dolar harcandığını söylüyorlar. EYT’lilerin ise sorununu çözmüyorlar. Bu tercih meselesi. Kendi yandaşlarının borçlarını siliyor, vergisini düşürüyor; ama EYT’ye gelince bir şey yapmıyor. EYT çözülmeyecek bir mesele değil. EYT’lilerin talepleri bir haktır. Onların kazandığı bir haktır. Bu sorunu biz çözeceğiz” dedi.

GREV DEĞİL DİYALOG

Kılıçdaroğlu, bazı CHP’li belediyelerinde yaşanan grevlerle ilgili de “İşçilerin yaşadığı sorunları, işveren ve sendikanın diyaloğuyla çözülmeli” görüşünü de savundu. 

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