EYT için de kaynak bulun

Öztrak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ORADA İŞSİZLİK YOK

“AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İskandinav ülkelerinin emeklilikte yaşa takılanlar yüzünden battığını söyledi. Pes doğrusu. AK Parti Genel Başkanı’nın battı dediği ülkelerin yurttaşları bizden 5 ile 9 kat arasında daha fazla para kazanıyor. Bu ülkelerde işsizlik diye bir sorun da yok. Dünyada yurttaşlarını en fazla mutlu eden ülkelerin başında Finlandiya geliyor. Danimarka, Norveç, İzlanda onu izliyor. Dünya mutluluk sıralamasında 79. sırada olan Türkiye’yi yöneten AK Parti Genel Başkanı, bu İskandinav ülkelerine battı diyor. Çünkü milletten ve milletin sorunlarından iyice koptu.

Bu iktidar Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı. Sonra da ‘40 milyar dolar daha buluruz’ demedi mi? dedi. O zaman ne yapacak ne edecek hem emeklilikte yaşa takılanlar hem de emeklilerimiz için kaynak bulacaksın. Biz emekliye iki ikramiye dediğimizde ‘kaynak yok’ dediler, sonra bizim dediğimiz kadar olmasa da bu parayı verdiler. Şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksınız. Bulamıyorsanız da susacaksınız. Biz iktidara geldiğimizde kaynağı buluruz. Ülkenin kaynakları, parası bir avuç saray sosyetesinin ve yandaş müteahhidin elinde toplandı. Millete de tek bir pula talim etmek kaldı.

TERÖRE KARŞI ÖN SAFTA

(Cuhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na ‘Teröristlerle yürüdü’ eleştirisi) Bu laflar lafı güzaf. CHP bu ülkenin emperyalizme karşı savaşında da terörle karşı savaşında da ön saflarda olmuştur. Terörle yürüyen birini arıyorlarsa bunu da milletimize hatırlatmakta fayda görüyoruz; Oslo’da teröristlerle aynı masaya oturanlar, seçim kazanmak için terörist başının kardeşini televizyona çıkaranlar, bu devletin şerefli ordusunu FETÖ’nün eline bırakmaya kalkanlar, ordumuzun kozmik odasını teröristlere teslim edenler kimse teröristlerle yürüyenler de onlardır.”

VEKİLLERE SAHA GÖREVİ

Olası erken seçim için kolları sıvayan CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla milletvekillerini partiye az oy çıkan 24 ile yeniden göndererek, halkın eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasını araştıracak. CHP’li milletvekilleri az oy çıkan ancak oyların artırılması mümkün olan 24 ile giderek çalışma yapmışlardı. Raporları inceleyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin aynı illere bir kez daha gitmesini istedi.