EYT haberleri: EYT'de son durum nedir?
Pek çok kişinin yakından takip ettiği EYT’de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sürpriz bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin (EYTSYDD), geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı görüşme sonrası EYT için talimat verildiği ortaya çıktı. Peki, EYT'de son durum nedir?
EYT için binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen talimat haberi heyecan yarattı. Bu talimat doğrultusunda EYT sorununun çözümü konusunda bir çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Kulislerden gelen bilgiye göre; Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Bkan Vekili Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü’ndeki ofisinde görüştü.
Beştepe’de 5 Eylül’deki görüşmeye EYTYSDD adına Başkan Gönül Boran Özüpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek yönetimi, mağdurların sorunlarını ve taleplerini Bilgin’e aktardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla EYT sorununun çözümü konusunda bir çalışma başlatıldığının kendilerine açıklandığını kaydeden Özüpak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilgin, konuyu bizzat Cumhurbaşkanımızın kendilerine yönlendirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanımız, ‘Bunun aşamaları nedir, nasıl çözülür, maliyeti nedir?’ gibi bir çalışma istemiş. Kendisi de görüşmemize ilişkin Cumhurbaşkanımıza bilgi verecek” ifadelerini kullandı.
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