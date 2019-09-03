Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı
GeriGündem Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
03.09.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı

İzmir'de Eymen Sadık Durak'ı (5) öldürmekle suçlanan annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin'in (37) tutuklanmalarının ardından ifadeleri ortaya çıktı. Mine Durak'ın Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serkan Erçetin, emniyette susma hakkını kullanırken, mahkemedeki ifadesinde sevgilisini suçladı. Eymen'in nefes borusuna soda kaçması sonucu öldüğünü iddia eden Erçetin'in, "Annesi Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi, 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık" dediği öğrenildi. Mine Durak'ın ise oğlunu Serkan Erçetin'in öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis uzun süre eve gelmeyen anne Durak'ı yakınlarının evinde yakaladı, küçük Eymen'i ise bulamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında poşet içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Apartman görevlilerine annesinin kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Erçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İkili, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Erçetin, dün gece çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin'e ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.

Öte yandan Eymen'in yakınları; 2 yıl önce babasının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini, küçük çocuğun Raiba isimli kız kardeşiyle birlikte annesi bakamadığı için çocuk bakımevine verildiğini söyledi. Yakınlarının bu iddiaları araştırılırken, Eymen'le birlikte Rabia isminde kızın bakımevine verildiğine dair kayıt bulunamadığı öğrenildi.

'SERKAN TEHDİT EDİNCE POLİSE ANLATMADIM'

Tutuklu Mine Durak ile Serkan Erçetin'in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Durak'ın polisteki ifadesinde olayın 18 Ağustos'ta Çeşme'den İzmir'e otomobille döndükleri sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Mine Durak'ın, "Tuvalet ihtiyacı için durduğumuz sırada otomobilden ayrıldım. Bu sırada otomobilden bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlumun hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Eymen'in öldüğünü anladım. Serken Erçetin 'Susması için eliyle ağzını kapattım, kapatır kapatmaz bu hale geldi' dedi. 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradık. Daha sonra bulduğumuz çukura koyup üzerine tuğla yığdık. Serkan beni tehdit edince de olayı polise anlatmadım" dediği öğrenildi.

'HER PLANI ANNESİ YAPTI'

Mine Durak'ın Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serken Erçetin ise poliste susma hakkını kullandı. Erçetin'in mahkemede verdiği ifadesinde ise Mine Durak'ı suçladığı belirtildi. Olay günü Eymen'in otomobilde içtiği sodanın nefes borusuna kaçması sonucu öldüğünü öne süren Serken Erçetin'in, "Anne Eymen'i gömüp saklamamızı söyledi. Bana 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Ben de korktum. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık, kafamız güzeldi" dediği öğrenildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Eymen Türkiye'nin yüreğini yaktı! Annesi ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda tarihi paravanın astarında bulundu
Polisin ağlarken bulduğu kızın anlattıkları kan dondurdu
Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler! Sözleri 'pes artık' dedirtti