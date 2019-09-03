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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.09.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Eymen Türkiye'yi ağlatmıştı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

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Eymen Türkiye'yi ağlatmıştı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

İzmir’de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen'in, kendisinden bir yaş küçük kız kardeşinin olduğu ve başka bir aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde cesedi bir tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin aile dramı ortaya çıktı. İddialara göre, annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandıra saklanan ve ölümünden günler sonra cansız bedeni bulunan talihsiz çocuğun yaşadıkları tüm Türkiye'yi sarstı.

Eymen’in bir akrabasının verdiği bilgilere göre, Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki çocuğa birden bakamayacağı gerekçesiyle anne M.D., kendi isteğiyle Eymen’in kendisinden bir yaş küçük kız kardeşini Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Çocuk buradan da başka bir aileye evlatlık olarak verildi.

'Denize gidiyoruz' diye götürmüşler

M.D. yaklaşık 1,5 sene önce bakamadığı gerekçesiyle Eymen’i Eskişehir’de bulunan bir akrabasının yanına bıraktı. Bu süre zarfında oğlunu görmeye bir kez bile gitmeyen M.D., 23 Temmuz tarihinde ise sevgilisi S.E. ile birlikte Eskişehir’e giderek, ‘Eymen’i denize götüreceğiz’ gerekçesiyle minik çocuğu aldı. Eymen’in İzmir’e gelmesinin ardından Eskişehir'deki akrabaları görüntülü konuştukları sırada talihsiz çocuğun vücudundaki morluklarını görüp 15 Ağustos'ta şikayetçi oldu ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

DNA testi yapılacak

Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesini almak için Eskişehir’den İzmir'e gelen yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bir şok daha yaşadı. Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için çürümeye yüz tutan cenaze, yakınlarına teşhis ettirilemedi. Eymen'in anneannesinden alınan DNA örneklerinin minik çocuğun DNA'sı ile karşılaştırılmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği ifade edildi.

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