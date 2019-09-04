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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
04.09.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Eymen, gözyaşlarıyla uğurlandı... Müftü, 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

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Eymen, gözyaşlarıyla uğurlandı... Müftü, 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı. Görevlilerin bir gün daha bekletilemeyeceği uyarısı üzerine ailesi hemen cenaze işlemlerine başladı. Yaklaşık 2 saat içerisinde Asri Mezarlığı’nda yer bulunurken, Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni küçük bir tabuta konularak Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’ndeki Hal Camii’ne getirildi.

Eymen, gözyaşlarıyla uğurlandı... Müftü, mahcubuz deyip tabutunu öptü

MÜFTÜ 'MAHCUBUZ' DEYİP TABUTUNU ÖPTÜ

İkinci namazının ardından Eymen Sadık Durak'ın cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım da katılarak namazı bizzat kıldırdı.

Küçük Eymen’in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, “O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında. Çocuklar bizim gönül huzurumuz, göz aydınlığımız. Yeryüzünün en masum, en nadide varlıklarından biri olan Eymen, yavrumuzun cenaze namazını kıldırmaktan dolayı üzgünüm. Mahcubuz, Rabbim bizi merhametten ayırmasın. Buna sebep olanlar kıyamet günü en ağır soruya muhatap olacakladır” dedi.

İlçe müftüsü Yıldırım, konuşmasının ardından Eymen’in tabutunu öperek namazı kıldırdı. Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, namazının ardından yakınlarını omuzunda cenaze aracına kadar gözyaşlarıyla taşındı. Eymen'in cenazesi, daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Eymen, gözyaşlarıyla uğurlandı... Müftü, mahcubuz deyip tabutunu öptü

OLAY

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.

Eymen, gözyaşlarıyla uğurlandı... Müftü, mahcubuz deyip tabutunu öptü

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