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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA
08.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Eylül'ün sırasına çiçek konuldu

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Eylül'ün sırasına çiçek konuldu

AVCILAR'da servis aracının ezdiği Eylül Mirzaoğlu'nun sırasına çiçekler konuldu.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen acı olay üzerine okulda bugün yeniden eğitime başlanırken, öğrencilerin çou okula gelmedi. Toplam bin 546 öğrencisi bulunan, ikili eğitim verilen ilkokulda sabahçı 820 öğrenciden 76'sı okula geldi.

SIRASINA ÇİÇEK KONULDU

Ölenci olan 2/B sınıfı öğrencisi, Eylül Mirzaoğlu'nun sınıfı da boş kaldı. Okul yöneticileri ve öğretmenleri,  küçük kızın oturduğu sıraya fotoğrafını koyarak çiçekle donattı. 

SOKAKTA ÖLÇÜM YAPILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu'nun önündeki Karadut Sokak'ta iki araçla görev yaparken, öğle saatlerine doğru gelen Olay Yeri İnceleme ekibi, sokakta ölçümler yaptı. Sokakta fotoğraflama çalışması da yapan görevliler, bu konuda konuşmak istemedi.

OKULDA KRİZ MÜDAHALE EKİBİ

Avcılar Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı üzerine 'Kriz Müdahale Ekibi' oluşturuldu. İlçede görevli 10 rehber öğretmen ve psikolog, Mehmetçik İlkokulu'ndaki öğretmenlere  büyük moral çöküntüsü yaşayan öğretmenlere veli ve öğrencilere nasıl yaklaşacakları konusunda bilgiler verdi.

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