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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.07.2018 - 07:52, Son Güncelleme:

Eylül'ün ailesinden duygu dolu mektup: 'Mezarının başına kurdum evimi...'

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Eylül'ün ailesinden duygu dolu mektup: 'Mezarının başına kurdum evimi...'

Ankara’da komşusunun öldürdüğü Eylül’ün anne ve babası duygu dolu bir mektup yazıp mezarına bıraktı: ''Bugün tam 26 gün oldu, her akşam bahçe kapısında bekliyorum, 'anne ben geldim' deyip, bisikletinle avluya girmeni. Çok özlüyorum yavrum. Mezarının başına kurdum evimi, gece gündüz buradayım ama doyamıyorum sana. Seni koruyup, kurtaramadım. ''

Sabah Gazetesi'nden Tülay Canbolat'ın haberine göre, Türkiye'yi yasa boğan cinayetle evladını kaybeden ve günlerdir mezar başında 'evlat nöbeti' tutan anne Şerife Yağlıkara, acı ve özlem dolu o mektubu gözyaşları içinde kızına okudu.

Yaşadığı acı karşısında ayakta kalmanın çok zor olduğunu yazdığı satırlarla ifade eden anne, "Anneni eksik bıraktın ama diğer Eylül'ler, Leyla'lar yaşasın diye elimden geleni yapacağım, tüm çocukları yaşatacağım. Artık ağlamayacağım annem" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMEYECEK'

O duygu dolu mektubun bir kısmı şöyle:
"Eylül'üm, son beşiğim, gözümün nuru, kara gözlüm kızım. Bugün tam 26 gün oldu, her akşam bahçe kapısında bekliyorum, 'anne ben geldim' deyip, bisikletinle avluya girmeni. Çok özlüyorum yavrum. Mezarının başına kurdum evimi, gece gündüz buradayım ama doyamıyorum sana. Seni koruyup, kurtaramadım. Çok sevdiğin yollardan geçip ölüme gidişini fark edemedim. Yavrum seni yaşatamadım. Ama babanla yemin ettik kalan ömrümüzü çocukları sevmeye ve korumaya adadık. Kaybolan çocukların ailelerini ziyaret ediyor, arıyor teselli ediyor. O kuzuları birlikte arıyoruz. Seni bulamadık ama onları bulacağız, yaşatacağız."

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