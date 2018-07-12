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    Eylül'ü bulan 'Abrek' kayıp Evrim'i de arıyor

    AA
    12.07.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı bulan Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki arama köpeği "Abrek"in de desteğiyle sürdürülüyor.

    Samsun AFAD Müdürlüğünden getirilen "Abrek" isimli arama köpeği, Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın önceki gün hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda kullanılıyor.

    Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği "Mavi" ile Samsun AFAD Müdürlüğünden gelen "Abrek", "Mali" ve "Chi chi" isimli arama köpekleri de destek veriyor.

    "Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül'ü de Abrek buldu"

    "Abrek"in eğitmeni Abidin Korkmaz, köpeğinin 2 yaşında olduğunu söyledi.  Arama köpeği "Abrek"e 6 ay boyunca eğitim verildiğini belirten Korkmaz, "Geçenlerde Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül'ü de Abrek buldu. Bugün de burada görevlendirildik. Arama çalışmasına başladık." dedi.

    Evrim'i arama çalışmalarından şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:
    "Bu görev, Abrek'in dokuzuncu görevi. Abrek, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde eğitim aldı. AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu'nun katkıları da var. Türkiye'nin her yerinde her iklim şartında çalışabiliyoruz. Polatlı'da gittiğimizin dördüncü gününde Eylül'ü bulmuştuk. Abrek'in tepki vermesi üzerine Eylül'ün yerini tespit etmiştik."

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyorJAK timleri kayıp Evrim’i arıyor

    Etiketler: Tokat , Turhal , Eylül Yağlıkara
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