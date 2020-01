Eylül’e çarpan servis şoförünün duruşması başladı

Avcılar’da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne ilişkin davanın duruşması başladı. Davanın sanığı servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Küçükçekemece Adliyesine görülmeye başlanan duruşma öncesi Eylül’ün babası İhlas Haber Ajansına açıklamada bulundu.



“SUÇLU OKUL YÖNETİMİ, SERVİS ŞİRKETİ VE SERVİS ŞOFÖRÜ”



İçimiz yanıyor diyen Baba Cahit Mirzaoğlu, “Allah hiç bir anneye babaya evlat acısı vermesin. Burada içimiz yanıyor. Kızım sağlam bir şekilde okula gidiyor. Oradan cenazesi geliyor. Bunu kabullenemiyorum. Bu bir cinayettir. Okulun bahçesinde böyle bir ihmalin olmaması lazım. Suçlu sadece şoför değil. Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü. 6 yıl ile falan bitmez. Burada en büyük kusurlu okul yönetimi. Bunlardan şikayetçi ve davacıyım. Ömrümün sonuna kadar bu davayı sürdüreceğim. Tabi adalet önünde. Adalet varsa, hak hukuk, savcılardan, hakimlerden herkesin ağır bir şekilde ceza almasını istiyorum. Okulun bahçesinde olmaz. Bu başka bir çocukta olabilirdi. Çocuklarımızın hiç can güvenliğini düşünmeden yapılan bu hatalar zinciri. Eylül sokakta veya caddede can vermedi. Devletin okulunun bahçesinde can verdi. Buradan Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanına sesleniyorum. Bu olayın takipçisi olsunlar. Burada büyük bir ihmal var, bunu kabullenemiyoruz. Empati yaparak kendilerini benim yerime koysunlar.