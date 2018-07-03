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    Eylül Yağlıkara cinayetinde kan donduran detay

    ANKARA (AA)
    03.07.2018 - 18:52 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. Arama çalışmalarında kullanılan iz takip ve kadavra arama köpeklerinin, köstebek çukurundan yayılan kokuya tepki vermesi üzerine, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.

    Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı.

    Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti. Ayrıca Eylül'ün cesedinin bulunduğu bölgenin yakınında, şüphelinin aracına ait lastik izine de rastlandı. Zanlının Eylül'ün cesedini gömmek için geldiği sırada sert fren yapmasıyla kalkan tozu fark eden görgü tanığı, şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarmaya giderek, gördüklerini anlattı.
    Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalışmaları, tanığın bilgisini verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

    KÖSTEBEK ÇUKURUNDAN YAYILAN KOKU CESEDE GÖTÜRDÜ

    Çalışmalarda kullanılan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir köstebeğin kazdığı çukurdan yayılan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin, Eylül'ün cesedinin bulunduğu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazılarak, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca yapılan incelemede, olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi. Bu arada, Eylül'e yapılan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.

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    Etiketler: Cinayet , son dakika , haberler
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