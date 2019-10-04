Eylül ayında 53 kadın öldürüldü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, eylül ayının 2019 yılının en çok kadın cinayeti işlenen ayı olduğunu duyurdu. Hazırlanan rapora göre sadece eylül ayında Türkiye’de 53 kadın öldürüldü.
Raporda eylül ayında işlenen kadın cinayetlerinin 11’i kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçerken, 2’si ekonomik sebeplerden, 9’u boşanmak istemesi, barışmak istememesi gibi kararları yüzünden işlendi. Rapora göre 31 kadının ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınlardan 18’inin eşleri, 6’sının tanıdıkları, 5’inin sevgilileri, 3’ünün oğlu, 2’sinin ağabeyi ve 2’sinin de eski eşleri tarafından öldürüldüğü belirtilen raporda, 17 kadının katilinin ise tespit edilemediği belirtildi.
EN ÇOK KESİCİ ALET KULLANILDI
Kadınlardan 18’inin kesici aletle öldürüldüğü belirtilen raporda, ateşli silah ve yakarak öldürmenin dışında 17’sinin ise nasıl öldüğünün tespit edilemediği belirtildi. Öte yandan 30 kadının evinde, 6’sının sokakta ve 2’sinin parkta öldürüldüğü bilgisi de raporda yer aldı.
Raporda, “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.
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