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    Eylem yapıp kontak kapatmışlardı! İBB, yüzde yüz zam yaptı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    17.03.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da her gün milyonlarca yolca taşıyan ve son bir yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, indirimli yolcular için aldıkları aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle çeşitli eylemlerde bulunan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nın hakedişleri İBB Meclis kararıyla 100’ün üzerinde artırıldı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İBB bünyesinde hizmet veren İETT ve Metro İstanbul AŞ hakkedişlerini yolcu başına 15 kuruş, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ için 60 kuruş teklif etti.


    Söz konusu talebini değerlendiren İBB Meclisi, Komisyon görüşü doğrultusunda, oy birliğiyle alınan kararla, 30 Eylül 2018 tarihine kadar İstanbul’daki toplu taşıma operatörlerinden, İETT ve Metro İstanbul AŞ hak edişlerini her öğrenci geçişi için 18 kuruş, ücret entegrasyonuna dahil tüm deniz toplu ulaşım araçları, Özel Hak Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakkedişlerinde ise, her öğrenci geçişi için 70 kuruş verilmesi uygun gördü. Karar İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

    İstanbullular dikkat... 600 otobüs kontak kapattı... Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapatıyor. Eyleme Anadolu yakasında çalışan araçlar katılmıyor, belediye ise sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.
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    2 AYDIR KARAR BEKLİYORLARDI

    Büyükşehir, geçtiğimiz Haziran ayında alınan İBB kararı doğrultusunda, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ hakkedişlerine her öğrenci için 30 kuruş, kendi bünyesindeki İETT ve Metro İstanbul AŞ’ye de 15 kuruş ödüyordu. Haziran ayında alınan karar 6 geçerli olduğu için, yılbaşından bu yana yeni bir karar çıkmadığı için otobüsçülere ödeme yapmayan Büyükşehir, bu açığı da kapatmak amacıyla yaptığı yeni düzenlemede hak edişlere yüzde 100’ün üzerinde zam yaptı.

    KONTAK KAPATMIŞLARDI 

    Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup Özel Halk Otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında basın açıklaması yapmıştı. İBB’den aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler geçtiğimiz günlerde kontak kapatmışlardı.

    Etiketler: IBB , ZAM , halk otobüsü , gündem
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