Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili gelişmeyi Twitter hesabından şöyle duyurdu:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
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