Eylem hazırlığındaki 11 PKK’lı yakalandı
Suriye’de Fırat’ın doğusundaki PKK unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek ülke genelinde toplumsal gerilimi tırmandırmak amacıyla İstanbul’da silah ve ‘El Yapımı Patlayıcı’(EYP) ile saldırı hazırlığındaki 11 PKK’lı yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından PKK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Haraketi(DGH) üyeleri ve örgütün silahlı yapılanması Sivil Savunma Birlikleri(YPS) üyelerinin silahlı, EYP’li, molotof kokteyli ve kundaklama eylemlerine hazırladıklarına yönelik bilgi aldı.
Örgüt üyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alacağı belirlenirken, başlatılan teknik ve fiziki takipte, örgüt üyelerinin kimlik ve adresleri belirlendi.
Örgüt üyelerinin Esenyurt ve Küçükçekmece’deki adresleri dün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda 11 PKK’lı yakalanırken, aramalarda ruhsatsız tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti.
Gözaltına alınan örgüt üyeleri yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Örgütün yapmayı planladığı eylemlerle ülke genelinde toplumsal gerilimi tırmandırmayı hedeflediği belirtildi.
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