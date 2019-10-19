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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
19.10.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Eylem hazırlığındaki 11 PKK’lı yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Eylem hazırlığındaki 11 PKK’lı yakalandı

Suriye’de Fırat’ın doğusundaki PKK unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek ülke genelinde toplumsal gerilimi tırmandırmak amacıyla İstanbul’da silah ve ‘El Yapımı Patlayıcı’(EYP) ile saldırı hazırlığındaki 11 PKK’lı yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından PKK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Haraketi(DGH) üyeleri ve örgütün silahlı yapılanması Sivil Savunma Birlikleri(YPS) üyelerinin silahlı, EYP’li, molotof kokteyli ve kundaklama eylemlerine hazırladıklarına yönelik bilgi aldı.

Örgüt üyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alacağı belirlenirken, başlatılan teknik ve fiziki takipte, örgüt üyelerinin kimlik ve adresleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin Esenyurt ve Küçükçekmece’deki adresleri dün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda 11 PKK’lı yakalanırken, aramalarda ruhsatsız tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti.

Gözaltına alınan örgüt üyeleri yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Örgütün yapmayı planladığı eylemlerle ülke genelinde toplumsal gerilimi tırmandırmayı hedeflediği belirtildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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