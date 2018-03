BİRE ON DEĞİL BİRE ELLİ

“Afrin’deki ilerleyişimiz devam ediyor. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz dedik ki ‘Buna müsaade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz.’ Fakat dinlemediler, zannettiler ki laf ola beri gele... Bunlar Türk’ü, Türk milletini, TSK’yı bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. Şehitlerimiz var ama mukayese edilemeyecek kadar da terörist etkisiz hale getirildi. Bire on bire yirmi değil, bire otuz, bire elli. Yani bizim şehitlerimizin bu noktada akıttıkları kanın neticesi ortada.



GÜN OLA HARMAN OLA

Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim edilecek? Sahiplerine. Şu an yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef 2 bin kilometrekare. Gerisi gün ola harman ola, ona da devam edeceğiz onun da hesabını yapıyoruz. Derdimiz toprak değil, derdimiz teröristlerin temizlenmesi. Türkiye tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Eğer dünyada gerçekten insan hakları peşinde olan gerçekten terörizme karşı samimi duruş sergileyen kim varsa hangi kuruluş varsa yürüttüğü mücadelede Türkiye’nin yanında olmak zorundadır. Buradan sesleniyorum. Ey NATO, neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO’nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan’da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin. Peki Suriye’de? Suriye’de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye’nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar.



İSLAMSIZLAŞTIRMA PROJESİ

Afganistan’a, Somali’ye, Balkanlar’a çağırdın geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Hadi bakalım Suriye’ye gel, niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye tehdit altında. Niye gelmiyorsun? Adil davranın, adil. Üzerinize düşeni yerine getirin.



(Antalya’daki bira festivalleri) Bu bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü. Şu anda bunu çatısı altında barındıranlar, bunların hesabını sordular mı? Ölüleri yakma projelerine, başörtüsü düşmanlığına rağmen, insanımız manevi değerlerinden taviz vermemiştir. Ne yaptı Antalya? Aslına rücu etti. FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satma girişimleri bugüne kadar hep başarısız olmuştur. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamdolsun insanımızın basireti, alimlerimizin gayretiyle her seferinde akamete uğratılmıştır.”



AFRİN ÜÇ GÜNLÜK İŞTİ

“Eğer biz teröristler ve Suriye’de yaptıklarını gördüğümüz kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek üç günlük işti. Ama çok hassasız.”



SIRADA MÜNBİÇ, KOBANİ, KAMIŞLI

“Cerablus’u El Rai’yi Azez’i El Bab’ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırdıysak Afrin’i de öyle yapacağız. Sonra Münbiç (Menbiç), Ayn El Arab (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı buraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Amacımıza ulaştığımızda asla oralarda kalmayacak sınırlarımızı sağlama alarak topraklarımıza döneceğiz.”