Eximbank Genel Müdürü Ali Güney kimdir ve kaç yaşında?
Eximbank'ın yeni genel müdürü, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Ali Güney oldu. Peki, Eximbank'ın yeni genel müdürü Ali Güney kimdir? İşte, Ali Güney hakkında bazı bilgiler
Eximbank'ın yeni genel müdürü Ali Güney, 1964 yılında Rize'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. 1990-1993 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. 1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu'nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Hazine Müdürü görevini sürdürdü. 2009 yılından itibaren Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Güney'in sorumluluk alanında Hazine Müdürlüğü ve Uluslararası Finansal Kurumlar Müdürlüğü bulunmaktadır.
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