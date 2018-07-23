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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.07.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Evrim'in gözaltına alınan babası ve annesi için flaş gelişme

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Evrim'in gözaltına alınan babası ve annesi için flaş gelişme

Tokat’ta 13 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan babası ve annesinin gözaltı süresi uzatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın baba, anne ve amcası gözaltına alınmıştı. Amca Niyazi Atış, dün akşam saatlerinde serbest bırakılırken, anne ve baba için ek gözaltı süresi istendi. Gece sağlık kontrolünden geçirilen anne ve baba, İlçe Jandarma Komutanlığındaki nezarethanesinde gözaltına tutuluyor. Cumhuriyet savcısının ifade işlemleri doğrultusunda anne ve babanın adliyeye sevk edilmesi veya serbest bırakılması bekleniyor. Ailenin verdiği ifadeler doğrultusunda Evrim'in geçtiğimiz yıl ölen dedesinin mezarı açılırken bir bulguya rastlanmamıştı. Basın mensuplarına anne Dilek Atış, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade ederken baba Burhan Atış ile amca Niyazi Atış ise olay günü tarlada harman yaptıklarını olayla ilgili bilgileri olmadığını kaydetmişti.

Kayıp Evrim dedesinin mezarında arandıTokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın dedesinin mezarı açıldı. 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları kapsamında duyum alan Jandarma ekipleri köy mezarlığında arama yaptı.
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ARAMA ÇALIŞMALARINDA BİR BULGUYA ULAŞILAMADI

Olay, iddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan komandolar, Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalarda görev alıyor.
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