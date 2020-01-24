Evrak alma başlangıç tarihi nedir?
Evrak alma başlangıç tarihi, celp tarihlerini ve yerlerini öğrenen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Evrak alma başlangıç tarihi şeklinde bir ibare ile karşılaşan birçok kişi, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, evrak alma başlangıç tarihi nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, evrak alma/başlangıç hakkında bazı bilgiler
Evrak alma/başlangıç hakkında detayları araştıran vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, evrak alma/başlangıç tarihi nedir? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı askerlik evrak alma ve başlangıç tarihi hakkında bazı bilgiler
EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?
Daha çok bedelli askerlik yapacak kişi tarafından "bu hangisi" sorusunun sorulduğu sevk başlangıç ve bitiş tarihiyle alakalı olarak detaylar değiştirildi.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerininin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyuruldu.
Ancak adayların dikkat etmesi gereken bir husus daha var.
Söz konusu bedelli askerlik sorgulaması yapılan ekran sadece bilgisayar üzerinden yapılan sorgulamalarda geçerli olacak ve mobil uygulamalarda ise geçerli olmayacak.
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