Evrak alma/başlangıç hakkında detayları araştıran vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, evrak alma/başlangıç tarihi nedir? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı askerlik evrak alma ve başlangıç tarihi hakkında bazı bilgiler

EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Daha çok bedelli askerlik yapacak kişi tarafından "bu hangisi" sorusunun sorulduğu sevk başlangıç ve bitiş tarihiyle alakalı olarak detaylar değiştirildi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerininin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyuruldu.

Ancak adayların dikkat etmesi gereken bir husus daha var.

Söz konusu bedelli askerlik sorgulaması yapılan ekran sadece bilgisayar üzerinden yapılan sorgulamalarda geçerli olacak ve mobil uygulamalarda ise geçerli olmayacak.