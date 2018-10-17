Evlilik hayali kuruyordu dünyası başına yıkıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvlilik hayali kuruyordu dünyası başına yıkıldı!
GeriGündem Evlilik hayali kuruyordu dünyası başına yıkıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/DHA
17.10.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Evlilik hayali kuruyordu dünyası başına yıkıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evlilik hayali kuruyordu dünyası başına yıkıldı!

Sivas'ta evlenmek isteyen inşaat işçisi 36 yaşındaki Adem Güneş aradığı eş adayını Ağrı'da buldu. Özge E. isimli kadın ile evlenmek için ailesine 22 bin lira başlık parası ödeyen Güneş, düğün yapmak için onu Sivas'a getirdi. Ancak kadın, ertesi sabah düğün için alınan 22 bin liralık altınları da alarak kayıplara karıştı. Evlilik hayali kurarken 44 bin lirasını kaptıran Güneş polise gidip şikayetçi oldu.

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gitti. Burada aracılar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesi ile pazarlık yapan Güneş, 22 bin lira başlık parasında anlaştı. Parayı Özge E.'nin ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada imam nikahı kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte bir kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı. Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek dolandırıldığını ileri sürürerk suç duyurusunda bulundu. 

Sivas'taki bir komşusunun tavsiyesi ile Ağrı'ya gittiğini ve Özge E. ile tanıştığını, sonrasında evlilik hayali kurarken 44 bin lira dolandırıldığını belirten Adem Güneş, "Kızın evden çıkıp gittiğini fark ettiğimde önce dışarıya çıktım. Dışarıda kimseyi bulamadım. Daha sonra şüpheye düştüm. Ayakkabıları duruyordu. Terlikleriyle çıkıp gitmiş. El çantasını bırakmıştı. Bu şekilde kaçtığına kanaat getirdim. Karakola gidip şikayetçi oldum. Şu ana kadar hiçbir iz yok. Savcılıkta soruşturma devam ediyor" dedi.

Evlilik hayali kuruyordu dünyası başına yıkıldı

'İNSANLIĞA OLAN GÜVENİMİ DE ALIP GÖTÜRDÜ'

Borcunu ödemeye çalıştığını söyleyen Güneş, "Paranın bir kısmını yakınlarımdan aldım. Bir kısmını veresiye olarak yazdırdım. Bir kısmını da kendi imkanlarım dahilinde karşıladım. Şu anda borcun 25 bin lirasını ödeyebildim. Bir kısmı hala borç olarak duruyor. O kız Allah'ı, peygamberi alet ederek benimle evlenmişti. Namaz kıldığını söylemişti. Hepsini geçtim, insanlığa olan güvenimi de alıp götürdü. Artık kimseye güvenemez hale geldim. Her insanı sorgular oldum. Her insana dolandırıcı gözüyle bakar hale geldim" diye konuştu.

Benzer sorunlar yaşayanlara da savcılığa başvurmaları uyarısında bulunan Güneş, "Haklarını mutlaka arasınlar. Benden önce de dolandırılan insanlar varsa, bu yaptığım örnek olsun, onlar da gidip şikayetçi olsunlar. Bu insanları deşifre edelim. Bu tip insanların ceza almasını sağlamak gerekiyor. İnsanların 'namaz kılıyorum', 'Kuran okuyorum' demelerine aldanmasınlar. Mutlaka iyi bir şekilde tanısınlar. Tanımadan altın ya da para gibi şeyler vermesinler. Bu bana ders oldu. Bundan sonra evleneceğim kişiden sabıka kaydı isteyeceğim" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Ve iyi haber geldi! Tam 15 gün sürecek…

Delil bulundu konsolos uçtu