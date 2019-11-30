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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.11.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası oldu: 'Evlenemiyoruz'

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Evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası oldu: 'Evlenemiyoruz'

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde başlık parasının 50 bin TL'ye kadar çıkması evlenme çağındaki gençleri tedirgin ediyor. Evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası olan başlık parası, 50 bin TL'ye kadar çıkması bölgede evlilik çağına gelen gençlerin ve ailelerinin sıkıntı yaşamasına neden oluyor. N.A. isimli vatandaş, ''Şuan 30 yaşındayım, evlenmek için geç bile, ama başlık parası yüzünden evlenemiyorum" diye konuştu.

Başlık parasının yüksek miktarda olmasından dolayı bölgede çok sayıda genç kız ve erkek hayatlarını birleştirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Mazıdağı ilçe merkezinde yaşayan N.E. isimli vatandaş, "Ben geçen hafta evlendim, kız istemeye gittiğimizde kızın babası bizden 40 bin TL başlık parası ve 100 bin TL'ye yakın altın istedi.

Kıza gönlüm olduğu için hayır diyemedim, evlilik masrafım ortalama 250 bin TL'yi buldu. Ama maddi durumu düşük olan birisi, gidip bankadan kredi çekip, kendini borç batağına atması gerekiyor" dedi.

"50 BİN TL BAŞLIK PARASI İSTEDİLER"

Kız istemeye giden Mazıdağı kırsal mahallesinde ikamet eden N.A. isimli vatandaş ise, geçen günlerde yakın bir köyde kız istemeye gittiklerini söyledi.

N.A., "Bizden 50 bin TL başlık parası ve 250 bin TL'ye yakın altın istediler. Ev, araba, beyaz eşya hariç. O kız ile evlenebilmem için 500 bin TL'yi gözden çıkarmam gerek.

Başlık parasını fırsata çeviren babalar bu durumu resmen ticaret haline getirmişler. Şuan 30 yaşındayım, evlenmek için geç bile, ama başlık parası yüzünden evlenemiyorum" diye konuştu.

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