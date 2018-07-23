Evliliğinin 28'inci gününde hayatının şokunu yaşadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvliliğinin 28'inci gününde hayatının şokunu yaşadı
GeriGündem Evliliğinin 28'inci gününde hayatının şokunu yaşadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
23.07.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Evliliğinin 28'inci gününde hayatının şokunu yaşadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Karadeniz'in (42) mayıs ayında evlendiği aynı yaştaki F.C. Karadeniz, nikahtan 28 gün sonra 13- 14 bin liralık altın ve evdeki tüm eşyalarla ortadan kayboldu. Boşanma davası açan Karadeniz, eşinin başka bir erkek aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Su içmek için bir bardak bile bırakmamış" dedi.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bir otel mutfağında çalışan Ramazan Karadeniz, geçen yıl arkadaşları aracılığıyla F.C. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili mayıs ayında Manavgat'ta evlendi. F.C. Karadeniz, 19 Haziran akşamı eşi iş yerindeyken iddiaya göre evde bulunan tüm eşyaları bir kamyonete yükledi. Komşularına evden taşındıklarını söyleyen F.C. Karadeniz, eşinin haberi olduğunu da belirtti.

'SU İÇMEK İÇİN BİR BARDAK BİLE BIRAKMAMIŞ'

Aynı gece saat 01.00 sıralarında işten geldiğinde büyük şok yaşadığını söyleyen Ramazan Karadeniz, "Eşimle aramda herhangi bir sorun yoktu. Nişan yaptık, ailesinden istedim ve 22 Mayıs'ta nikah kıydıktan 28 gün sonra evi terk etti. Bütün eşyalarla birlikte 13- 14 bin liralık altını da almış gitmiş. Eşyaları yüklerken komşulara da 'Taşınacağız, eşimin de haberi var' demiş. Evde hiçbir şey bırakmamış. Su içmek için bir bardak bile bırakmamış, hepsini götürmüş" dedi.

'BİRİSİ ARACILIĞIYLA TEHDİT EDİYOR'

Bu olayın ardından eşinin ailesini arayarak durumu anlattığını kaydeden Ramazan Karadeniz, "Ailesi 'Bizim böyle bir evladımız yok' diyor. Şimdi M. diye birisi aracılığıyla beni tehdit ediyor. M. adlı kişi bana tehdit mesajları gönderiyor. 'Ben 22 yıl cezaevinde yattım, seni vurup yine yatarım' diye mesaj gönderiyor" diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Boşanma davası açtığını aktaran Ramazan Karadeniz, adli tatil nedeniyle davanın eylül ayında görülmeye başlayacağını kaydederek, "Ayrıca M. denilen şahısla beni tehdit ettikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Ramazan Karadeniz, boşanma davası açtığı eşinin, avukatına, "Boşanmayacağım, onu süründüreceğim" dediğini de söyledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum

İstanbul'un o ilçelerinde 24 saat sürecek su kesintisi!

Özür videosundaki kendisi değilmiş

İzmir'de korkunç ölüm... 'Onu oraya kuşlar mı koydu?'