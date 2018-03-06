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    Evli kadını kaçırınca ortalık karıştı! Kardeşleri baltayla saldırdı

    KOCAELİ (İHA)
    06.03.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’dan evli olan kız kardeşlerini kaçıran şahsı, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinin kapısını kırdıkları balta ve demir sopalarla döverek ağır yaralayan 3 kardeş ile onlarla yardımcı olan 1 kişi Kocaeli’de gözaltına alındı.

    ŞANLIURFA'da 15 Şubat 2017 tarihinde evli ve çocuk sahibi olan S.C. (26) adlı kadın, M.A.Ç. (32) tarafından kaçırıldı. S.C.’nin ailesi polise giderek suç duyurusunda bulundu.

    Olayın ardından 1 yıl sonra ailesine mesaj atan S.C. Darıca’da bir evde olduğunu ve geri dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Şanlıurfa’dan yola çıkan S.C.’nin abileri H.Ç. (29), A.Ç. (33), M.Ç. (31) ve arkadaşları S.Ç. (31) Darıca’daki adrese gitti. 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda evin kapısını balta ve demir sopalarla kırarak içeri giren 4 kişi, içeride kız kardeşlerini kaçıran M.A.Ç.’yi demir sopa ve balta ile dövdü. Ağır yaralanan M.A.Ç. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayı gerçekleştirenler ise kaçırılan S.C.’yi de yanlarına alarak Şanlıurfa’ya dönmek üzere yola çıktı.

    Ağır yaralanan M.A.Ç.’nin yakınlarının şikâyeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak üzere takibe alan ekipler, Bolu’da düzenledikleri operasyonla  olaya karışan H.Ç. (29), A.Ç. (33), M.Ç. (31) ve arkadaşları S.Ç.'yi (31) gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırganlar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

    Etiketler: Kocaeli , kaçırma , saldırı , kavga , son dakika
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