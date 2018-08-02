Evli çiftin bir garip temizlik davası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvli çiftin bir garip temizlik davası!
GeriGündem Evli çiftin bir garip temizlik davası!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Hayati ARIGAN / DHA
02.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Evli çiftin bir garip temizlik davası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evli çiftin bir garip temizlik davası!

İstanbul'da 7 yıllık çift 'fazla temizlik' yüzünden mahkemelik oldu. Her gün evi temizlediği ve eşyaların yerini değiştirdiği için tartıştığı eşi Kübra B.'ye kafa attığı ve 'Seni gebertirim' dediği ileri sürülen Fatih B.'nin 'eşe karşı basit yaralama ve tehdit' suçundan bir buçuk yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da yaşayan çiftin mahkemelik eden olay İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında göre şöyle anlatıldı: Severek ve kaçarak evlenen Fatih B.(30) ve Kübra B.(26), 28 Mayıs saat 02.30'da temizlik yüzünden tartışmaya başladı. Evin eşyalarının yerini neden değiştirdiğini soran Fatih B.'ye Kübra B. yüksek sesle "Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim" dedi. Çiftin arasında çıkan tartışmada Fatih B. iddiaya göre eşine kafa attı. Kübra B.'nin polisi aradı. Hastaneden darp raporu alındı.

Kübra şikayetini geri aldı ancak savcılık yasa gereği suçun eşe karşı işlendiği için Fatih B. hakkında eşe karşı basit yaralama ve tehdit suçlarından 6 aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KAFAM İSTEM DIŞI KAFASINA DEĞDİ"

Mutlu giden bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatih B. "Eşimin çok konuşma gibi kötü huyu vardır. Neredeyse her gün evi temizler ve eşyaların yerini değiştirir. Olay günü saat 02.30'da eşyaların yerinin değiştirilmesi nedeniyle tartıştık. Eşyaların her gün yerini değiştirmesinden bıktığımı söylemem üzerine 'Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim' diyerek yüksek sesle konuştu. Saatin geç olduğunu belirterek ses tonunu düşürmesini istedim. Kollarımdan tuttu. Tırnağı kolumu çizince canım yandı. Kendisini üzerimden atmak isterken istem dışı kafam kafasına değdi" dedi. Eşinin polise haber vermesine üzerine eşine rapor alındığını belirten Fatih B., "Eşimi darp etmedim, hakaret ve tehdit etmedim" dedi.

"SÜREKLİ EV TEMİZLİYORSUN, DELİSİN"

Şikayetini geri aldığını belirten Kübra B. ise evliliğinin ilk gününden itibaren sorunlar yaşadığını ileri sürerek, "Ailemin geleceğini düşünerek olumsuzlukları sineye çektim. Evi temizlememi bahane ederek tartışmaya başladı. Bana 'Sen sürekli ev temizliyorsun. Sen delisin' dedi. 'Kafanı duvara vuracağım, seni geberteceğim' dedi. Sonrada yüzüme kafa attı. Kendimi korumak için kollarından tuttuğumda kolu çizildi. İlk önce şikayetçi oldum ancak şikayetim yoktur" dedi. Genç kadın, eşine açtığı davadan vazgeçti ancak Fatih B. yargılanmaya devam edilecek..

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tarsus Belediyesi 78 geçici işçi alacağını duyurdu.. İşte başvuru şartları

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık!

AK Parti Sözcüsü'nden ABD'ye tepki: 'Gereken cevap verilecek'