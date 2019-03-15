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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
15.03.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Evli adama korkunç tuzak! Yakalandılar…

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ANKARA'da telefonla arayıp buluştukları C.A. adlı erkek ile ilişkiye girerken gizlice görüntüsünü çeken 2 kadın ve görüntülerle bu kişiye şantaj yaparak parasını almaya çalıştığı iddia edilen 3 erkek arkadaşı, polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. A.Y. ve H.D. adlı kadınlar, C.A.'yı telefonla arayarak buluşup, görüşmek istediklerini söyledi. C.A., kadınlar ile buluşup günlük kiraladığı eve gitti. C.A., burada kadınlardan biriyle ilişkiye girerken, diğeri gizlice cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Kadınlar, daha sonra C.A.'nın cep telefonu ve cüzdanını alarak kaçtı.

Ardından kadınların erkek arkadaşları, C.A.'nın gizlice çekilen görüntüsünü flaş bellek ile iş yerine gönderip, görüntüyü ailesine verip, internet ortamında yayacaklarını söyleyerek para talep etti. C.A.'nın durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis, C.A.'nın kadınlar ile buluştuğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 2 kadının, farklı araçlarla buluşma noktasına bırakılıp, daha sonra alındığını belirleyen polis, kimliklerini belirlediği A.Y. ve H.D. adlı kadınlar ile erkek arkadaşları O.Y., E.Ü. ve U.E.'ni adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sattığı cep telefonu da polis tarafından teslim alınarak sahibi C.A.'ya iade edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., H.D. ve O.Y., 'yağma', 'şantaj', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ü. ve U.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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