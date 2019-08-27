Evlerini yarasalar bastı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvlerini yarasalar bastı
GeriGündem Evlerini yarasalar bastı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.08.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Evlerini yarasalar bastı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evlerini yarasalar bastı

Ağrı’da evlerini yarasalar basan iki arkadaş, ilk şoku atlattıktan sonra ellerine aldıkları yastık ve süpürgelerle yarasaları dışarı çıkarmaya çalıştı

Ağrı Merkez Hürriyet Mahallesi Namık Sezgin Caddesi'nde bir apartmanın 5. katında oturan İrfan Avcı gece saat 01.00 sularında işten eve geldiği sırada evin içerisinde yarasalarla karşılaştı. İlk etapta paniğe kapılan Avcı, daha sonra uykuda olan ev arkadaşı Tugay Feyzioğlu’nu uyandırarak, yarasaları dışarıya çıkarmaya başladı. Ellerine aldıkları yastık ve süpürgelerle yaklaşık iki saatlik mücadeleyle evlerini yarasalardan temizleyen iki arkadaş geceyi uykusuz geçirdi.

Havaların sıcak olması sebebiyle gece pencereleri açık bırakarak uyuduklarını belirten Tugay Feyzioğlu, birkaç gün öncesinde evde bir ya da iki tane yarasa gördüklerini ancak durumu o zaman ciddiye almadıklarını ifade etti. Ancak bu sefer sayılarının bir hayli fazla olduklarını ve bu yüzden durum karşısında tedirgin olduklarını belirten Feyzioğlu, şu ana kadar apartmanda kendileri dışında başka kimsenin evini yarasaların basmadığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinden yardım istediğini anlatan Feyzioğlu, oturdukları evin apartmanın en üst katında olması sebebiyle yarasaların çatıdan ya da ağaçlardan gelebileceğini ve durum karşısında tedirgin olduklarını belirtti.

"Bu hayvanlar virüs taşıyor olabilir"

Yarasaların virüs taşıyabileceğini ve kendileri için tehlike oluşturduğunu ifade eden Feyzioğlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
“Dün gece saat 01.30 sularında arkadaşım eve geldi. Daha sonra beni uyandırdı. Evi yarasaların bastığını söyledi. Biz genelde hava sıcak olduğu için camları açık bırakarak uyuyoruz. Ben de panikleyip kalktım. Uykulu halde önce kuş falan sandım. Ancak salonu açıp bakınca birçok yarasa ile karşılaştım. İtfaiyeyi aradım. Onlar bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine arkadaşımla kendi imkanlarımızla uğraşıp, yarasaları dışarı çıkarmaya çalıştık. Tabi bu esnada da zarar vermemeye çalıştık. Ellerimizde yastık, havlu, süpürgelerle yaklaşık bir iki saatte dışarı çıkarabildik. Dört beş gündür sürekli karşılaşıyorduk. Ancak durum bu sefer ciddi. Şimdiye kadar apartmanda bizden başka kimsenin evinde böyle bir şey olmadı, tedirgin olduk. Sonuçta bu hayvanlar tehlikeli olabilirler. Virüs taşıyor olabilir. Kanla besleniyorlar. Biz uyurken ısırıp zarar verebilirler. Artık camı pencereyi açamaz olduk. Tıbben ne kadar zarar verirler bilmiyorum ama az çok yarasaların zararlı olabileceğini biliyoruz. Muhtemelen ya çatıda ya da yakınlarda yuvaları vardır. Ne sebeple buraya geliyorlar biz de anlamadık.”

İrfan Avcı ise yarasaları görünce paniğe kapıldığını dile getirerek, yarasaların eve tekrar dolması ihtimaline karşı kapı ve pencerelerini açamadıklarını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Savcıdan Emine Bulut'un katili için uyarı: İndirim için suçladı, inanmayın
Ağrısı vardı... Kulağından çıkanlar şoke etti
‘Ben Meryem Ana’yım’ dedi sahte senetle dev fabrikaya haciz yaptı!
İşte Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon