Evlerini elleriyle inşa edecekler



KİLİS’in Suriye’ye bakan tepelerinden birindeyiz. Bir yandan yoğun bombardıman sesleri geliyor. Diğer yandaysa bir atölyeden çekiç sesleri duyuluyor. Bu atölyede yaklaşık bir aydan beri 20 Suriyeli ve Türk, seramik yapmayı öğreniyor.

Eğitimi veren kurum Türkiye-Suriye Dostluk Derneği. 2008’de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara’da kurulan derneğin Halep’te de bir şubesi varmış. Ancak 2011’de savaşın başlamasıyla önce tüm faaliyetler askıya alınmış. Ticari ilişkileri geliştirme ihtiyacının yerini de insani yardım almış.

Zeynep Bilgehan yazdı...

Halep’teki şubesi Türkiye’ye taşınan dernek 2014’ten beri bu alanda çalışıyor. Dernek geçen mayıs ayından beri hem Suriyelilere hem de Türklere mesleki eğitim kursları veriyor. Eğitim vermek için seçtikleri alan da ‘yapı’ yani inşaat. Derneğin Kilis Şube Başkanı Şehud Elhacabbas, neden inşaatı seçtiklerini şöyle anlatıyor:

‘ÖNCE DUVAR USTASI YETİŞTİRDİK’

“Suriyelilerin çoğu işsiz ve mesleksiz. Suriye’de de şu an yaşam yok. Her yer yıkık dökük. İçinde hayatın olması için önce evi inşa etmek gerekiyor. Biz de üç aylık programlar yaptık. Önce 150 kişilik duvar ustası yetiştirdik. Duvarlardan sonra sıra yerleri yapmaya geldi. 20 kişiye seramik öğretiyoruz. Bundan sonra sırada boya ve dekorasyon var.” Katılımcılar haftanın beş günü dörder saat eğitim görüyor. Günlük 30 lira da yevmiye alıyor.