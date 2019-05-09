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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.05.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Evlerine döndüklerinde şoke oldular! Ayılar sağlam eşya bırakmadı...

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Evlerine döndüklerinde şoke oldular! Ayılar sağlam eşya bırakmadı...

Erzincan'ın Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi. Köy Muhtarı Savaş Can, "Ayıların özellikle arıcılık işi ile uğraşan bazı vatandaşlarımızın evlerine girdiğini ve eşyasına zarar verdiğini gördük" dedi. Köy sakinlerinden Rıza Can ise evlerine giren ayıların sağlam eşya bırakmadığını söyledi.

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  • Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
  • Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
  • Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
  • Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl merkezine bağlı Ağılözü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, bal ve yiyecek bulmak için kışın kimsenin yaşamadığı köydeki 8 eve girdi.

Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı.

"DAHA ÖNCE HİÇ SALDIRMADI"

Köy Muhtarı Savaş Can yaptığı açıklamada, daha önce ayıların evlere hiç saldırmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gün önce köye geldiğimizde bazı evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayıların özellikle arıcılık işi ile uğraşan bazı vatandaşlarımızın evlerine girdiğini ve eşyasına zarar verdiğini gördük. Jandarma ekipleri gerekli incelemelerde bulunuyor. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz."

Köyde 167 ev olduğunu belirten Can, bunlardan bir kısmının ahşap bazılarının ise daha modern yapılar olduğunu sözlerine ekledi.

"SAĞLAM EŞYA KALMADI"

Köy sakinlerinden Rıza Can yaptığı açıklamada, köydeki vatandaşların çoğunlukla arıcılıkla uğraşması yüzünden kışın köyde kimsenin kalmadığını söyledi.

Can, kendi imkanlarıyla yaptıkları betonarme binanın demir kapısını zorlayarak içeriye girmeye çalışan ayının daha sonra pencerenin camını kırarak evine girdiğini ve sağlam eşya bırakmadığını dile getirdi.

Yetkililerden bu saldırıları en aza indirecek önlemler almalarını isteyen Can, "Evde ne kapı kaldı ne pencere. Evlerimizden içeri girmeye korkuyoruz. Ayılar hayvanlarımıza da zarar verir diye korkuyoruz, devletin bir an önce buna çare bulmasını istiyoruz. Ayılar benim evim gibi komşularımın evlerine de zarar verdi. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.

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