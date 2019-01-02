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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.01.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

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Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Antalya’da 2 gün boyunca devam eden yağmur, bir sitedeki 20’ye yakın evde su baskınına neden oldu. Evleri suyla dolan vatandaşlar, "Sanki sahil yakınımızda ve fırtınadan tsunami vurmuş gibiydi" diyerek, yaşadıklarını anlattı. 

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  • Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar
  • Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar
  • Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar
  • Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya’da kent merkezinde iki gün boyunca aralıksız süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yeni yıla yağmurla giren Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde evleri su bastı, vatandaşlar mağdur oldu. 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi’nde bulunan evlerin zemin katlarında yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde baskına yakalandı.

Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerinden de yardım istedi. Sitedeki 20’ye yakın evde su baskını yaşanırken, dairenin içerisindeki beyaz eşya, koltuklar, yataklar ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki vatandaşlar, sokak üzerinde gider olmaması nedeniyle su bastığını iddia ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. 

"TSUNAMİ VURMUŞ GİBİYDİ"

15 yıldır su baskını sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren site sakinlerinden Murat Ak, yaklaşık 10 bin liraya yakın maddi zarar gördüğünü dile getirdi. Uzun süren yağışın etkisine de değinen Ak, "Sanki sahil yakınımızda ve fırtınadan tsunami vurmuş gibi. Evimizin durumu ortada" dedi.

Her yağmur yağdığında eziyet çektiklerini ifade eden Ömer Durgun da "Her yağmurda bu eziyeti çekiyoruz. Bizim haricimizde burada yüzlerce insan ve hayvan var. Yaşlı insanlar da var. Her yağmurda sabahlara kadar su atıyoruz. Bu gördüğünüz yoldaki sular atılmadığı sürece biz bu eziyeti çekeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Evi suya gömülen Zeynep Rollaz ise, "Dizimin üstüne kadar su var. Bütün eşyaları yukarı çıkarmak zorunda kaldık. İki tane küçük çocuğum var ve hasta olmamaları için yukarıda bekletmek zorundayım. Bu sorunun bitmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan öğle saatlerine kadar etkili olan yağış, saat 15.00’dan sonra yerini güneşli bir havaya bıraktı. 

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